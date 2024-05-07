За что на Дону судят экс-депутата Варшавского?

В чём обвиняют бизнесмена и чем он запомнился дончанам, выяснил Rostov.aif.ru.
Строил уникальный завод.
Вадима Варшавского обвиняют в покушении на мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере и в злоупотреблении полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Уголовное дело связано с деятельностью компании «Донбиотех». Вадим Варшавский, работавший в качестве гендиректора компании, собирался получить кредитов на 12 млрд рублей в «Россельхозбанке», но при подготовке одного из актов выполненных работ завысил их стоимость на 10,6 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы. Теперь он пытается добиться оправдательного приговора.
Строительство завода «Донбиотех» в Волгодонске в партнёрстве с немецкой компанией активно продвигали на региональном уровне как первое в России производство аминокислот. Изначально строительство хотели завершить в 2014 году, а годовая мощность предприятия составила бы 250 тыс тонн. На заводе собирались выпускать лизин, клейковину, крахмал и отруби.
Однако планам не суждено было сбыться из-за первого уголовного дела Вадима Варшавского. В мае 2023 года контрольный пакет завода на торгах за 7,17 миллиардов рублей выкупила компания «Русский водород», сейчас она называется «Росхим». Осенью 2023 года строительство завода возобновилось, новый срок — 2026 год. В правительстве Ростовской области говорили, что инвестиции в проект составят 22 млрд рублей.
Череда неудач.
Нынешнее уголовное дело — уже третье для Вадима Варшавского. В 2018 году Вадиму Варшавскому ему назначили 3,5 года лишения свободы за умышленное уклонение от уплаты налогов на 497 млн рублей. Связано это было с другим активом — Ростовским электрометаллургическим заводом.
Следователи пришли к выводу, что бизнесмен в 2014—2015 годах дал указание не отражать в налоговой отчётности сумму списанной кредитной задолженности. Ростовский электрометаллургический завод производил стальную заготовку для переката и прокат арматуры для железобетонных изделий и катаной проволоки. Весной 2020 года его выкупил «Новороссийский прокатный завод».
На этом злоключения бизнесмена не закончились. В 2021 году Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил донского предпринимателя к семи годами колонии общего режима и взысканию 2,6 млрд рублей за мошенничество в особо крупном размере. О хищении заявил один из банков — деньги были получены в кредит на развитие «Злаустовского металлургического завода» в 2012 году, когда Вадим Варшавский был совладельцем структуры. Он выступал поручителем между банком и заводом.
Некоторое время бизнесмен был под арестом, однако из-за плохого здоровья меру пресечения ему заменяли на домашний арест.
В 2022 году Вадим Варшавский был признан банкротом, суммарно он задолжал 15 млрд рублей. Его жена Елена ранее была признана банкротом из-за долгов, превышающих 200 млн рублей. Спустя год началась распродажа имущества донского бизнесмена, финансовый управляющий начал с двух нежилых помещений в Москве.
Инвестировал в ряд сфер.
Если сейчас у Вадима Варшавского началась череда злоключений, то в 2000-е годы он был, что называется, на гребне волны. Тогда его имя было на слуху в регионе, Варшавский был одним из наиболее богатых жителей региона и владел банком, предприятиями в сфере сельского хозяйства, углепрома, металлургии, пищевой промышленности и строительства.
Ростовчанам Вадим Варшавский запомнился тем, что летом 2007 года устроил бесплатный для посещения концерт певца Элтона Джона на главной площади южной столицы — Театральной. Мероприятие приурочили к запуску первой очереди электрометаллургического завода.
Официально цена выступления не оглашалась, в кулуарах говорили о миллионе долларов. Известный британский исполнитель играл на собственном рояле два часа, а закончилось шоу фейерверком. Оборудование певца привезли из его частного самолёта в аэропорту на 16 автобусах.