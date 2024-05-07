За что на Дону судят экс-депутата Варшавского?

На этом злоключения бизнесмена не закончились. В 2021 году Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил донского предпринимателя к семи годами колонии общего режима и взысканию 2,6 млрд рублей за мошенничество в особо крупном размере. О хищении заявил один из банков — деньги были получены в кредит на развитие «Злаустовского металлургического завода» в 2012 году, когда Вадим Варшавский был совладельцем структуры. Он выступал поручителем между банком и заводом.