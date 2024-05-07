Где смотреть парад Победы в Перми в 2024 году?

В 2024 году парад Победы традиционно пройдёт на Октябрьской площади. Прохождение войск начнётся в 10:00, сообщили в мэрии Перми. Для зрителей на площади установят трибуны, с которых можно будет наблюдать парад. Однако обычно мест хватает не всем. Посмотреть парад можно будет с прилегающей к Октябрьской площади территории (она будет огорожена, а движение транспорта перекрыто). Однако вид оттуда может открываться не очень хороший.