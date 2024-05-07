Горвласти обещают вывести на линию еще 11 автобусов ко Дню города

«Мы ждем еще 11 автобусов. Точно к Дню города сделаем. Если получится раньше, будут раньше. Они должны прийти к нам, нужно будет оформить на них технические паспорта, установить валидаторы и тахографы. Дальше будем считать экономику. Если нас поддержит правительство Калининградской области, мы готовы и дальше заниматься заменой подвижного состава», — сообщила чиновница.