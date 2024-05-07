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Горвласти обещают вывести на линию еще 11 автобусов ко Дню города

По словам Елены Дятловой, сейчас обсуждается замена маршруток на автобусы большого класса на 82-м маршруте.

Источник: Новый Калининград

В Калининграде к Дню города на линию должны выйти еще 11 новых автобусов ЛиАЗ. Об этом во вторник, 7 мая, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы ждем еще 11 автобусов. Точно к Дню города сделаем. Если получится раньше, будут раньше. Они должны прийти к нам, нужно будет оформить на них технические паспорта, установить валидаторы и тахографы. Дальше будем считать экономику. Если нас поддержит правительство Калининградской области, мы готовы и дальше заниматься заменой подвижного состава», — сообщила чиновница.

Дятлова добавила, что сейчас в Калининграде на линию выходят 111 автобусов, 28 троллейбусов и 20 трамваев.

«Мы обещали выпустить автобусы к 9 мая. И вот они выходят на линию, — продолжила Дятлова. — Три маршрута: 11-й, 36-й, 37-й, обсуждаем 82-й. Обещание выполнили. Мы обсуждаем возможность замены на 82-м маршруте на большой класс. Нам хочется, чтобы как можно больше новых автобусов вышло на маршрутную сеть».

33 новых автобуса, изготовленный предприятием ЛиАз на средства, выделенные правительством Калининградской области, был доставлен в Калининград в середине и конце февраля этого года. Еще 11 автобусов той же марки, должны были доставить в марте. Ранее уточнялось, что эта поставка будет осуществляться в рамках заключенного лизингового договора «Калининград-Гортранса» с Государственной транспортной лизинговой компанией.