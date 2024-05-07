Поправки в ПДД вступили в силу: что нужно знать

С 6 мая также начали действовать поправки в Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Кроме того, теперь официально разрешено ездить с дефлекторами на окнах. Пусть у нас за такой тюнинг никого не штрафовали, но пункт решили добавит. Гораздо важнее вопрос с багажником: переоборудованием не считается установка заводского багажника или прицепного устройства.