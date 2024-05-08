Парад Победы в Москве 9 мая 2024: прямая онлайн-трансляция

Мероприятие стартует в 10:00 мск 9 мая на Красной площади и продлится до 12:00 мск. По Москве в честь победы в Великой Отечественной войне, по словам главы Министерства обороны России Сергея Шойгу, шествием пройдут более девяти тысяч участников грандиозного события, в том числе пешие парадные расчеты суворовских, нахимовских, кадетских и военно-музыкальных училищ, юнармейцы, казаки, сотрудники силовых структур, бойцы специальной военной операции на Украине. Кроме того, на параде представят более 70 единиц современной военной техники, в частности стратегические ракетные комплексы «Ярс», пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных ракетных систем С-400, бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», танк Т-34−85.
Зрители церемонии увидят вынос почетным караулом государственного флага и Знамени Победы под песню «Священная война». Президент России Владимир Путин обратится к ветеранам и гражданам страны и даст старт минуте молчания. Командующий парадом Победы в Москве сообщит о готовности войск и начнет ход военных под оркестр и представление наземной и воздушной техники разных времен. Завершится представление пролетом истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25, которые окрасят столичное небо в триколор.
Увидеть торжественное действие вблизи обычным гражданам не представляется возможным. Трибуны на Красной площади вмещают не более двух тысяч человек. Сиденья займут ветераны и их семьи, чиновники, главы дружественных стран — Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Армении, Узбекистана, Белоруссии, Гвинеи-Бисау, Лаоса и Кубы, посол Чехии, представители средств массовой информации и волонтеры.
Нет возможности отправиться по столичным улицам за шествием войск — смотрите церемонию онлайн. Трансляция парада Победы в Москве в 2024 году доступна по ссылке.
А в каких городах России еще пройдет парад Победы?
- Астрахань;
- Белогорск;
- Владивосток;
- Владикавказ;
- Волгоград;
- Воронеж;
- Екатеринбург;
- Калининград;
- Керчь;
- Мурманск;
- Новороссийск;
- Новосибирск;
- Новочеркасск;
- Ростов-на-Дону;
- Самара;
- Санкт-Петербург;
- Севастополь;
- Североморск;
- Симферополь;
- Смоленск;
- Ставрополь;
- Тула;
- Улан-Удэ;
- Уссурийск;
- Хабаровск;
- Чита;
- Южно-Сахалинск.
Автор: Екатерина Нагель