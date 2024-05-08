Парад Победы в Москве 9 мая 2024: прямая онлайн-трансляция

Мероприятие стартует в 10:00 мск 9 мая на Красной площади и продлится до 12:00 мск. По Москве в честь победы в Великой Отечественной войне, по словам главы Министерства обороны России Сергея Шойгу, шествием пройдут более девяти тысяч участников грандиозного события, в том числе пешие парадные расчеты суворовских, нахимовских, кадетских и военно-музыкальных училищ, юнармейцы, казаки, сотрудники силовых структур, бойцы специальной военной операции на Украине. Кроме того, на параде представят более 70 единиц современной военной техники, в частности стратегические ракетные комплексы «Ярс», пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных ракетных систем С-400, бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», танк Т-34−85.