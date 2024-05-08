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Парад Победы в Москве 9 мая 2024: прямая онлайн-трансляция

Прямой эфир парада Победы 9 мая 2024 года на Красной площади в Москве. Показываем все детали торжественного марша в честь Дня Победы в онлайн-трансляции.

Источник: Пресс-служба Президента России

Мероприятие стартует в 10:00 мск 9 мая на Красной площади и продлится до 12:00 мск. По Москве в честь победы в Великой Отечественной войне, по словам главы Министерства обороны России Сергея Шойгу, шествием пройдут более девяти тысяч участников грандиозного события, в том числе пешие парадные расчеты суворовских, нахимовских, кадетских и военно-музыкальных училищ, юнармейцы, казаки, сотрудники силовых структур, бойцы специальной военной операции на Украине. Кроме того, на параде представят более 70 единиц современной военной техники, в частности стратегические ракетные комплексы «Ярс», пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных ракетных систем С-400, бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», танк Т-34−85.

Зрители церемонии увидят вынос почетным караулом государственного флага и Знамени Победы под песню «Священная война». Президент России Владимир Путин обратится к ветеранам и гражданам страны и даст старт минуте молчания. Командующий парадом Победы в Москве сообщит о готовности войск и начнет ход военных под оркестр и представление наземной и воздушной техники разных времен. Завершится представление пролетом истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25, которые окрасят столичное небо в триколор.

Увидеть торжественное действие вблизи обычным гражданам не представляется возможным. Трибуны на Красной площади вмещают не более двух тысяч человек. Сиденья займут ветераны и их семьи, чиновники, главы дружественных стран — Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Казахстана, Армении, Узбекистана, Белоруссии, Гвинеи-Бисау, Лаоса и Кубы, посол Чехии, представители средств массовой информации и волонтеры.

Нет возможности отправиться по столичным улицам за шествием войск — смотрите церемонию онлайн. Трансляция парада Победы в Москве в 2024 году доступна по ссылке.

Источник: Тульская областная Дума

А в каких городах России еще пройдет парад Победы?

  • Астрахань;
  • Белогорск;
  • Владивосток;
  • Владикавказ;
  • Волгоград;
  • Воронеж;
  • Екатеринбург;
  • Калининград;
  • Керчь;
  • Мурманск;
  • Новороссийск;
  • Новосибирск;
  • Новочеркасск;
  • Ростов-на-Дону;
  • Самара;
  • Санкт-Петербург;
  • Севастополь;
  • Североморск;
  • Симферополь;
  • Смоленск;
  • Ставрополь;
  • Тула;
  • Улан-Удэ;
  • Уссурийск;
  • Хабаровск;
  • Чита;
  • Южно-Сахалинск.

Автор: Екатерина Нагель

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