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Ливень, град и гроза: синоптики рассказали о погоде на 8 мая

«Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 мая, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 88% 753 мм рт. ст. +18°

Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидаются дожди с грозами, град, усиление ветра и туман.

«С прохождением южного циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, на западе страны сильные дожди, град. Лишь на севере республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге — шквал, на юго-западе, северо-западе, в центре в ночные и утренние часы ожидается туман».

РГП «Казгидромет»

Ночью на востоке Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1−2 градуса.

На юге, в центре Карагандинской, Улытауской областей, на западе Кызылординской, Туркестанской областей, на юге Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Погоду на 7—9 мая в Астане, Алматы и Шымкенте спрогнозировал «Казгидромет».