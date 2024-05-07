Ливень, град и гроза: синоптики рассказали о погоде на 8 мая

Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидаются дожди с грозами, град, усиление ветра и туман.
«С прохождением южного циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, на западе страны сильные дожди, град. Лишь на севере республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге — шквал, на юго-западе, северо-западе, в центре в ночные и утренние часы ожидается туман».
Ночью на востоке Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1−2 градуса.
На юге, в центре Карагандинской, Улытауской областей, на западе Кызылординской, Туркестанской областей, на юге Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Погоду на