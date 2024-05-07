Правила платной парковки обновили в Екатеринбурге

Тарифы за парковку не изменились — по-прежнему 30 рублей в час. На оплату водителю отводится 10 минут. В постановлении подчеркивается, что на городских парковках нельзя забронировать место или оставить автомобиль на хранение. Машины должны стоять строго по разметке и не блокировать другие транспортные средства. Кроме того, запрещается прятать номера транспортных средств, оставленных на парковке.
Напомним, что в конце апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о повышении штрафов за неоплату парковки. Документ вступит в силу через десять дней.
Штрафовать будут водителей, которые не заплатили за платную парковку на дорогах общего пользования местного значения. Теперь наказание составит от 3 до 4 тыс. рублей. Ранее штраф был от 1 до 3 тыс. рублей. Эта сумма прописана и в обновленных правилах платной парковки.
ЕАН писал, что ранее в администрации Екатеринбурга создали межведомственную рабочую группу по внедрению системы «СберТройка». Мэрию заинтересовала возможность оплачивать картами и проезд в общественном транспорте, и парковку.