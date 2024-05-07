Правила платной парковки обновили в Екатеринбурге

Тарифы за парковку не изменились — по-прежнему 30 рублей в час. На оплату водителю отводится 10 минут. В постановлении подчеркивается, что на городских парковках нельзя забронировать место или оставить автомобиль на хранение. Машины должны стоять строго по разметке и не блокировать другие транспортные средства. Кроме того, запрещается прятать номера транспортных средств, оставленных на парковке.