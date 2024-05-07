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За неделю на Кубани коронавирус обнаружили у 141 человека

В Краснодарском крае, за прошедшую неделю, зафиксировали 141 случай заболевания COVID-19.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Среди заболевших 25 детей.

По данным пресс-службы Оперативного штаба Кубани, самому пожилому пациенту с коронавирусом — 89 лет, а самому маленькому — 2 месяца. Больше всего заболевших выявили в Краснодаре (76 случаев), Славянском районе (8 случаев) и Армавире, Сочи и Крымском районе (7 случаев в каждом).

С 29 апреля по 5 мая от коронавируса выздоровело 195 человек. К сожалению, одного спасти не удалось.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Тбилисском районе прошел День здоровья, посвященный профилактике ИППП.

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коронавирус