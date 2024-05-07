За неделю на Кубани коронавирус обнаружили у 141 человека

По данным пресс-службы Оперативного штаба Кубани, самому пожилому пациенту с коронавирусом — 89 лет, а самому маленькому — 2 месяца. Больше всего заболевших выявили в Краснодаре (76 случаев), Славянском районе (8 случаев) и Армавире, Сочи и Крымском районе (7 случаев в каждом).