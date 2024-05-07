В Воронеже накажут водителя экскаватора за повреждение Каменного моста

Напомним, 6 мая после проведения противоаварийных работ на части подпорной стены у Каменного моста под ним был открыт проезд для автомобилей. Но движение под ним затруднено в силу низкого и узкого проема. Там установили знаки, ограничивающие проезд транспорта с большими габаритами. Однако в первый же день произошел очередной случай попытки проезда под ним экскаватора. Тот застрял.