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В Воронеже накажут водителя экскаватора за повреждение Каменного моста

С него взыщут сумму ущерба.

Источник: Комсомольская правда

С водителя экскаватора, который застрял под Каменным мостом в Воронеже, взыщут размер причиненного ущерба. В данный момент его личность устанавливает управа Центрального района. Об этом рассказали в управлении дорожного хозяйства города.

Напомним, 6 мая после проведения противоаварийных работ на части подпорной стены у Каменного моста под ним был открыт проезд для автомобилей. Но движение под ним затруднено в силу низкого и узкого проема. Там установили знаки, ограничивающие проезд транспорта с большими габаритами. Однако в первый же день произошел очередной случай попытки проезда под ним экскаватора. Тот застрял.

— Сейчас безопасности движения автомобильного потока под Каменным мостом ничего не угрожает — поврежденная облицовка и небольшие части были убраны с проезжей части комбинатом благоустройства, — пояснили в управлении.

И призывали автомобилистов быть внимательными при проезде под Каменным мостом.