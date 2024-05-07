После майских не расслабляться. Центр Петербурга перекроют книги и транспорт

Для проведения XIX Санкт‑Петербургского международного книжного салона с полуночи 10 мая до 23:59 10 мая сузят проезжую часть вдоль домов 4 и 6−8 по Дворцовой площади, сообщает 7 мая пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Кроме того, в течение суток 10 мая там будет запрещено парковаться.