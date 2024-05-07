После майских не расслабляться. Центр Петербурга перекроют книги и транспорт

По окончании майских праздников в центре Петербурга завершатся не все ограничения. Еще неделю ряд улиц будут перекрывать для книжного салона и транспортного фестиваля.
Для проведения XIX Санкт‑Петербургского международного книжного салона с полуночи 10 мая до 23:59 10 мая сузят проезжую часть вдоль домов 4 и 6−8 по Дворцовой площади, сообщает 7 мая пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Кроме того, в течение суток 10 мая там будет запрещено парковаться.
А с 11 по 19 мая в Петербурге пройдет Пятый международный транспортный фестиваль «ТранспортФест». В связи с этим будут перекрывать движение:
- с 6:00 14 мая до 6:00 16 мая — на Манежной площади, Итальянской улице от Манежной до Садовой улицы, Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади;
- с 6:00 16 мая до 22:00 17 мая — на Манежной площади, Итальянской улице от Манежной до Садовой, Инженерной улице от Садовой улицы до площади Белинского, Кленовой улице от Замковой улицы до Манежной площади;
- с 22:00 17 мая до 21:00 18 мая — на Замковой улице, площади Белинского, Караванной улице от площади Белинского до Итальянской улицы, Итальянской улице от Манежной площади до Садовой улицы, Инженерной улице от Садовой до площади Белинского, Манежной площади, Кленовой улице от Замковой до Манежной, набережной Фонтанки от площади Белинского до набережной Мойки;
- с 21:00 18 мая до 21:00 19 мая — на Манежной площади, Итальянской улице от Манежной площади до Садовой улицы, Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади;
- с 6:00 до 15:00 18 мая — на Морской набережной от Мичманской улицы до площади Беллинсгаузена и на площади Беллинсгаузена.
Помимо этого, будет запрещена парковка транспорта на следующих участках:
- с 0:00 11 мая до 6:00 14 мая — на Манежной площади, Итальянской улице от Манежной до Садовой улицы и Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной;
- с 0:00 13 мая до 6:00 16 мая — на Инженерной улице от Садовой улицы до площади Белинского и Кленовой улице от Замковой улицы до Инженерной;
- с 0:00 14 мая до 22:00 17 мая — на площади Белинского, Караванной улице от площади Белинского до Итальянской улицы, Замковой улице и набережной Фонтанки от площади Белинского до набережной Мойки;
- с 0:00 15 мая до 6:00 18 мая — на Морской набережной от Мичманской улицы до площади Беллинсгаузена и на площади Беллинсгаузена.