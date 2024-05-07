В Ботаническом саду БФУ расширили коллекцию роз в честь 300-летия Канта

Ботанический сад БФУ увеличил коллекцию роз, приурочив пополнение собрания к 300-летю Иммануила Канта. Еще несколько лет назад в саду БФУ насчитывалось 80 сортов роз, сейчас их число достигло 120. Современники утверждали, что Кант любил розы за форму и аромат.