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В Ботаническом саду БФУ расширили коллекцию роз в честь 300-летия Канта

Теперь посетители могут наслаждаться цветами 120 видов.

Источник: Ботанический сад БФУ имени Канта

Ботанический сад БФУ увеличил коллекцию роз, приурочив пополнение собрания к 300-летю Иммануила Канта. Еще несколько лет назад в саду БФУ насчитывалось 80 сортов роз, сейчас их число достигло 120. Современники утверждали, что Кант любил розы за форму и аромат.

По словам заведующей лабораторией Ботанического сада БФУ Светланы Яковлевой, расширение коллекции — это дань уважения великому философу и подарок к его юбилею.

Ботанический сад в этом году отмечает 120-летие со дня основания и планирует выпустить каталог растений, а их в саду насчитывается более 4 тысяч видов.

флора и фауна