В Ботаническом саду БФУ расширили коллекцию роз в честь 300-летия Канта

Ботанический сад БФУ увеличил коллекцию роз, приурочив пополнение собрания к 300-летю Иммануила Канта. Еще несколько лет назад в саду БФУ насчитывалось 80 сортов роз, сейчас их число достигло 120. Современники утверждали, что Кант любил розы за форму и аромат.
По словам заведующей лабораторией Ботанического сада БФУ Светланы Яковлевой, расширение коллекции — это дань уважения великому философу и подарок к его юбилею.
Ботанический сад в этом году отмечает 120-летие со дня основания и планирует выпустить каталог растений, а их в саду насчитывается более 4 тысяч видов.