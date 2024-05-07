Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на май

Так, планируется, что с 14 мая по 17 мая горячей воды не будет в ряде домов по улицам Адоратского, Амирхана, Беломорская, Максимова, Коломенская, Ленинградская, Симонова, Чапаева, Челюскина, Четаева, Маршала Чуйкова, пр. Ямашева.