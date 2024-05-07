Свердловский монтажник выиграл в лотерею почти 17 миллионов рублей

— После окончания работы зашел в мобильное приложение и посмотрел вкладку «Неполученные выигрыши». Увидел сумму и не поверил. Такие яркие эмоции могу сравнить только с рождением детей, — рассказывает свердловчанин. — Кстати, в этот день у меня сильно чесалась левая ладонь, и я все не мог понять, к чему это. Оказывается — к выигрышу!