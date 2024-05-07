Свердловский монтажник выиграл в лотерею почти 17 миллионов рублей

Уроженец Свердловской области стал миллионером благодаря лотерее. Максим Хамзин выиграл почти 17 миллионов рублей. Об этом сообщили организаторы розыгрыша.
Однажды мужчине сотрудница магазина с лотереями посоветовала установить мобильное приложение. До этого уралец покупал бумажные билеты, розыгрыш которых транслировали на ТВ. В приложении удача улыбнулась Максиму Хамзину. Он стал обладателем 16,6 миллиона рублей.
— После окончания работы зашел в мобильное приложение и посмотрел вкладку «Неполученные выигрыши». Увидел сумму и не поверил. Такие яркие эмоции могу сравнить только с рождением детей, — рассказывает свердловчанин. — Кстати, в этот день у меня сильно чесалась левая ладонь, и я все не мог понять, к чему это. Оказывается — к выигрышу!
Сейчас мужчина работает на Дальнем Востоке вахтовым методом монтажником наружного трубопровода. Выигранные деньги он мечтает потратить на отдых с женой и детьми в Турции. Оставшиеся средства уралец хочет потратить на закрытие ипотеки и оплату обучения детей.