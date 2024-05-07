Шоу огня и света, фотозоны и мастер-классы: как пройдет «Ночь музеев» в Самаре в 2024 году

В следующую субботу, 18 мая 2024 года, по всей стране пройдет акция «Ночь музеев». К проведению мероприятия подключились многие учреждения Самары. Рассказываем, где пройдет акция «Ночь музеев» в Самаре в 2024 году, сколько стоит посещение и какая планируется программа.