Шоу огня и света, фотозоны и мастер-классы: как пройдет «Ночь музеев» в Самаре в 2024 году

В следующую субботу, 18 мая 2024 года, по всей стране пройдет акция «Ночь музеев». К проведению мероприятия подключились многие учреждения Самары. Рассказываем, где пройдет акция «Ночь музеев» в Самаре в 2024 году, сколько стоит посещение и какая планируется программа.
Музей-галерея «Заварка» (12+).
Когда: 18 мая, 14.00−23.00.
Где: ул. Самарская, 207а.
Билет: 200 ₽
В музее-галерее «Заварка» самарцы смогут стать участниками игротеки с настольными играми от «МосИгры», пешеходной экскурсии «От Заварки до дома Зарубалова» и экскурсии по выставке «Сюрприз». Для посетителей также пройдет лекция «Об историческом поселении Самары» и лекторий от проекта «20×3». Завершится мероприятие выступлением композитора Сергея Бережного.
Музей им. Алабина (0+, 6+).
Когда: 18 мая, 14.00−22.00.
Где: ул. Ленинская, 142.
Билеты: 350 ₽ (детский), 500 ₽ (взрослый).
Музей имени Алабина подготовил насыщенную программу: выставки «Горько!», «Книга рецептов», «Хлебная лихорадка», подвижные игры и мастер-классы по древним животным. Участники научатся определять различные окаменелости и зубы древних акул, помогут мамонтятам найти маму, узнают особенности русской традиционной свадьбы. Руководство музея также подготовило театрализованный перформанс, выступление артистов, лекцию-концерт, хоровую программу. Также планируется работа ярмарки.
Музей Модерна (6+).
Когда: 18 мая, 19.00, 23.30.
Где: ул. Фрунзе, 159.
Билет: 350 ₽ (детский), 500 ₽ (взрослый).
В программе: выставки «Бывшие», «Тихий час», «Материя», а также различные мастер-классы, лекторий. Мероприятие будет сопровождаться классической музыкой. А во время закрытия состоится джазовый концерт, после которого будет создана капсула времени.
Музей им. Горького (6+).
Когда: 18 мая, 14.00−21.30.
Где: ул. Фрунзе, 155.
Билет: 150 ₽ (индивидуальный), 300 ₽ (семейный).
Для посетителей подготовлены мастер-классы, фотозоны, а также театрализованное представление «Русская сказка, или как Иван Царевич чародеев помирил». Кроме того, все желающие смогут сделать аквагрим.
Музей Эльдара Рязанова (0+, 12+, 18+).
Когда: 18 мая, 12.00, 23.30.
Где: ул. Фрунзе, 120.
Билет: 300 ₽
В музее Эльдара Рязанова состоится несколько экскурсий. В их числе: «Звезды кинематографа в Самаре», «Самара Музейная», «Тыловой Куйбышев в воспоминаниях подростков и молодежи», «Дом Залесова. После заката». Отдельная программа запланирована в сквере Эльдара Рязанова. Ее посещение полностью бесплатное.
Дом-музей им. Фрунзе (6+).
Когда: 18 мая, 14.00−21.00.
Где: ул. Фрунзе, 114.
Билет: 200 ₽ (детский), 300 ₽ (взрослый).
Участники посетят интерактивные площадки «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», раскрасят гипсовые фигурки и посмотрят документальный фильм «Детство, опаленное войной».
Самарский областной художественный музей (0+, 6+, 12+).
Когда: 18 мая, 18.00−23.00.
Где: ул. Куйбышева, 92.
Билет: 400 ₽, дети до 7 лет — бесплатно.
В программе музея: мастер-класс «Генисаретское озеро», лекция-встреча с правнучкой художника Натальей Поленовой «Василий Поленов — универсальный человек», экскурсия «Коллекционеры и меценаты: Семья Шихобаловых» и многое другое.
Этнопарк дружбы народов.
Когда: 18 мая, 11.00−21.30.
Где: ул. Александра Солженицына, жилой район «Волгарь».
Билет: 400 ₽, льготный билет — 300 ₽, дети до 6 лет — бесплатно.
Посетители смогут принять участие в экскурсии по этнопарку, посетить площадку «Семейная мастерская», площадку исторической реконструкции и посмотреть показательное выступление. Завершится программа шоу огня и света.
Музей отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.
Когда: 17 мая, 10.00−16.00.
Где: ул. Куйбышева, 112.
Стоимость: бесплатно.
Музей предлагает посетителям обширную программу: квест «Самарская история Банка России», выставка «Путешествие в детство», детская программа «Нескучное деньговедение». Принять участие в мероприятии смогут только организованные группы по предварительной записи.