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Шоу огня и света, фотозоны и мастер-классы: как пройдет «Ночь музеев» в Самаре в 2024 году

В Самаре в «Ночь музеев» устроят шоу огня и света.

Источник: Комсомольская правда

В следующую субботу, 18 мая 2024 года, по всей стране пройдет акция «Ночь музеев». К проведению мероприятия подключились многие учреждения Самары. Рассказываем, где пройдет акция «Ночь музеев» в Самаре в 2024 году, сколько стоит посещение и какая планируется программа.

Музей-галерея «Заварка» (12+).

Когда: 18 мая, 14.00−23.00.

Где: ул. Самарская, 207а.

Билет: 200 ₽

В музее-галерее «Заварка» самарцы смогут стать участниками игротеки с настольными играми от «МосИгры», пешеходной экскурсии «От Заварки до дома Зарубалова» и экскурсии по выставке «Сюрприз». Для посетителей также пройдет лекция «Об историческом поселении Самары» и лекторий от проекта «20×3». Завершится мероприятие выступлением композитора Сергея Бережного.

Музей им. Алабина (0+, 6+).

Когда: 18 мая, 14.00−22.00.

Где: ул. Ленинская, 142.

Билеты: 350 ₽ (детский), 500 ₽ (взрослый).

Музей имени Алабина подготовил насыщенную программу: выставки «Горько!», «Книга рецептов», «Хлебная лихорадка», подвижные игры и мастер-классы по древним животным. Участники научатся определять различные окаменелости и зубы древних акул, помогут мамонтятам найти маму, узнают особенности русской традиционной свадьбы. Руководство музея также подготовило театрализованный перформанс, выступление артистов, лекцию-концерт, хоровую программу. Также планируется работа ярмарки.

Музей Модерна (6+).

Когда: 18 мая, 19.00, 23.30.

Где: ул. Фрунзе, 159.

Билет: 350 ₽ (детский), 500 ₽ (взрослый).

В программе: выставки «Бывшие», «Тихий час», «Материя», а также различные мастер-классы, лекторий. Мероприятие будет сопровождаться классической музыкой. А во время закрытия состоится джазовый концерт, после которого будет создана капсула времени.

Музей им. Горького (6+).

Когда: 18 мая, 14.00−21.30.

Где: ул. Фрунзе, 155.

Билет: 150 ₽ (индивидуальный), 300 ₽ (семейный).

Для посетителей подготовлены мастер-классы, фотозоны, а также театрализованное представление «Русская сказка, или как Иван Царевич чародеев помирил». Кроме того, все желающие смогут сделать аквагрим.

Музей Эльдара Рязанова (0+, 12+, 18+).

Когда: 18 мая, 12.00, 23.30.

Где: ул. Фрунзе, 120.

Билет: 300 ₽

В музее Эльдара Рязанова состоится несколько экскурсий. В их числе: «Звезды кинематографа в Самаре», «Самара Музейная», «Тыловой Куйбышев в воспоминаниях подростков и молодежи», «Дом Залесова. После заката». Отдельная программа запланирована в сквере Эльдара Рязанова. Ее посещение полностью бесплатное.

Дом-музей им. Фрунзе (6+).

Когда: 18 мая, 14.00−21.00.

Где: ул. Фрунзе, 114.

Билет: 200 ₽ (детский), 300 ₽ (взрослый).

Участники посетят интерактивные площадки «Из поколения в поколение. Семейные реликвии», раскрасят гипсовые фигурки и посмотрят документальный фильм «Детство, опаленное войной».

Самарский областной художественный музей (0+, 6+, 12+).

Когда: 18 мая, 18.00−23.00.

Где: ул. Куйбышева, 92.

Билет: 400 ₽, дети до 7 лет — бесплатно.

В программе музея: мастер-класс «Генисаретское озеро», лекция-встреча с правнучкой художника Натальей Поленовой «Василий Поленов — универсальный человек», экскурсия «Коллекционеры и меценаты: Семья Шихобаловых» и многое другое.

Этнопарк дружбы народов.

Когда: 18 мая, 11.00−21.30.

Где: ул. Александра Солженицына, жилой район «Волгарь».

Билет: 400 ₽, льготный билет — 300 ₽, дети до 6 лет — бесплатно.

Посетители смогут принять участие в экскурсии по этнопарку, посетить площадку «Семейная мастерская», площадку исторической реконструкции и посмотреть показательное выступление. Завершится программа шоу огня и света.

Музей отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

Когда: 17 мая, 10.00−16.00.

Где: ул. Куйбышева, 112.

Стоимость: бесплатно.

Музей предлагает посетителям обширную программу: квест «Самарская история Банка России», выставка «Путешествие в детство», детская программа «Нескучное деньговедение». Принять участие в мероприятии смогут только организованные группы по предварительной записи.

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