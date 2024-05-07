Уфу снова накроет шквалистый ветер

Ранее мы писали, что в Уфе сильный ветер снес крышу школы и повредил пять автомобилей. Из-за сильного ветра перенесли мероприятия, посвященные 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юрист из Уфы рассказал, что делать пострадавшим из-за сильного ветра.