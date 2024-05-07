Уфу снова накроет шквалистый ветер

С 20:00 7 мая до 20:00 8 мая ожидается кратковременный дождь и порывы ветра до 16−21 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +18…+20°.
Напомним, 6 мая в Уфе бушевал шквалистый ветер, который нанес урон нескольким деревьям, автомобилям, а также одной женщине.
Ранее мы писали, что в Уфе сильный ветер снес крышу школы и повредил пять автомобилей. Из-за сильного ветра перенесли мероприятия, посвященные 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юрист из Уфы рассказал, что делать пострадавшим из-за сильного ветра.