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Уфу снова накроет шквалистый ветер

В Уфе снова прогнозируется сильный ветер. Об этом сообщает БашУГМС.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 78% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: УГЗ Уфы

С 20:00 7 мая до 20:00 8 мая ожидается кратковременный дождь и порывы ветра до 16−21 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +18…+20°.

Напомним, 6 мая в Уфе бушевал шквалистый ветер, который нанес урон нескольким деревьям, автомобилям, а также одной женщине.

Ранее мы писали, что в Уфе сильный ветер снес крышу школы и повредил пять автомобилей. Из-за сильного ветра перенесли мероприятия, посвященные 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юрист из Уфы рассказал, что делать пострадавшим из-за сильного ветра.