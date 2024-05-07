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В Самаре отменили салют на 9 Мая

День Победы в Самаре в 2024 году пройдет без традиционного салюта и фейерверка.

Источник: Комсомольская правда

Жители и гости Самары не увидят праздничный салют в День Победы. Его решили отменить. Об этом во вторник, 7 мая 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В целях обеспечения безопасности традиционный салют и фейерверк 9 мая на набережной в Самаре проводиться не будет, — говорится в сообщении властей.

Напомним, артиллерийский салют должен был прогреметь в 22:00 9 мая 2024 года. Его планировали устроить на первой очереди набережной Волги, в районе Струковского сада. Помимо салюта, в этом году в Самаре отменили и шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в онлайн-формате. Что касается военного парада, то он состоится.

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