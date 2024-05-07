В Самаре отменили салют на 9 Мая

Напомним, артиллерийский салют должен был прогреметь в 22:00 9 мая 2024 года. Его планировали устроить на первой очереди набережной Волги, в районе Струковского сада. Помимо салюта, в этом году в Самаре отменили и шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в онлайн-формате. Что касается военного парада, то он состоится.