В Самаре отменили салют на 9 Мая

Жители и гости Самары не увидят праздничный салют в День Победы. Его решили отменить. Об этом во вторник, 7 мая 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— В целях обеспечения безопасности традиционный салют и фейерверк 9 мая на набережной в Самаре проводиться не будет, — говорится в сообщении властей.
Напомним, артиллерийский салют должен был прогреметь в 22:00 9 мая 2024 года. Его планировали устроить на первой очереди набережной Волги, в районе Струковского сада. Помимо салюта, в этом году в Самаре отменили и шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в онлайн-формате. Что касается военного парада, то он состоится.