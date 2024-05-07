Сломанные деревья, разбитые машины, обесточенный микрорайон и заблокированная улица: последствия непогоды в Воронеже

В микрорайоне Придонском сосна рухнула прямо на детскую площадку. К счастью, люди покинули ее перед грозой. А вот владельцу «Тойоты» не повезло — огромная ветка придавила его машину во дворе дома на улице Грамши. Еще одно дерево упало на машину на Ленинском проспекте.