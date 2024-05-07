Сломанные деревья, разбитые машины, обесточенный микрорайон и заблокированная улица: последствия непогоды в Воронеже

Обещанная воронежцам еще накануне непогода разбушевалась в городе около 16 часов. Резко потемнело, поднялся шквалистый ветер, загремел гром, засверкали молнии и врезал проливной дождь.
Уже через несколько минут после начала разгула стихии горожане начали публиковать в соцсетях фотографии с улиц с последствиями.
В микрорайоне Придонском сосна рухнула прямо на детскую площадку. К счастью, люди покинули ее перед грозой. А вот владельцу «Тойоты» не повезло — огромная ветка придавила его машину во дворе дома на улице Грамши. Еще одно дерево упало на машину на Ленинском проспекте.
На улице Старых Большевиков у дома № 16 пирамидальные тополя рухнули вместе с опорами ЛЭП. Жители близлежащих домов остались без света. Здоровенное бревно, падая, оборвало провода на улице 9 Января в районе остановки «Общежитие».
На улице Тимирязева в районе остановки «Экспоцентр» ствол дерева заблокировал движение машин по дороге.
Досталось даже самому центру Воронежа. На лощади Ленина в сквере имени Пушкина у ТОБа на дорогу ветром повалило огромное зеленое дерево.
Есть и курьезные последствия — в Березовой Роще ветер выкатил на дорогу два мусорных контейнера.
Напомним, сильный ветер синоптики обещат в Воронеже предстоящей ночью. А на трассе «Дон» возможен даже мокрый снег.