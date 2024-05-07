В Кишинёве с 8 по 10 мая на некоторых улицах будет перекрыто движение: Как будет ходить общественный транспорт в эти дни

С 8 по 10 мая на некоторых улицах столицы будет приостановлено движение. Эти меры связаны с культурными мероприятиями по случаю Дня Европы, который будет отмечаться 9 мая.
Так, с 8 мая, с 10:00 утра, до 10 мая 7:00 утра, троллейбусы и автобусы, пересекающие площадь Великого Национального Собрания, будут перенаправлены на прилегающие улицы следующим образом:
Троллейбусы:
- Маршруты № 1, № 5, № 8 и № 22 будут перенаправлены на улицу Букурешть.
- Маршрут № 4, в направлении сектора Буюкань: по улице Чуфля, улице Букурешть, в направлении сектора Ботаника, от улицы Василе Лупу по улице А. Матеевича, улице А. Пушкина, пр. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;
- Маршрут № 34, в направлении сектора Центр: по улице А. Щусева, улице Букурешть и в направлении Трушен: от пр. Штефан чел Маре, по улице В. Александри, улице Букурешть, улице А. Щусева и далее по установленному маршруту.
Автобусы:
- Маршрут № 5 по установленному маршруту; обратно: от ул. Бодони, ул. Колумна, ул. Василе Александри, пр. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;
- Маршрут № 9, от пр. Штефана чел Маре, ул. Бодони, ул. Когэлничану, ул. Пушкина, пр. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту; обратно: от ул. Пушкина, ул. АЛесандру чел Бун, ул. Бодони, пр. Штефана чел Маре и далее по маршруту;
- Маршрут № 11, туда и обратно: от ул. А. Пушкина, ул. Александру чел Бун, ул. Бодони, пр. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;
- Маршрут № 26, ул. Штефана чел Маре, ул. Бодони, ул. Когэлничану, ул. Пушкина и далее по установленному маршруту; возвращение по установленному маршруту;
- Маршрут № 46, от ул. Пушкина, ул. Александра чел Бун, ул. Бодони, пр. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту; в обратном направлении от пр. Штефана чел Маре, ул. Бодони, ул. Когэлничану, ул. Пушкина, пр. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;
«Муниципальные службы просят понимания и извинения у граждан за причиненные неудобства», — заявили в мэрии столицы.
Источник: rupor.md.