В Крым завезли 10 быков уникальной породы «лимузин»

В одном из хозяйств Бахчисарайского района поголовье представителей этой породы составляет 950 голов.
В Крыму больше десятка хозяйств, которые занимаются производством говядины. Наши животноводческие предприятия выращивают крупный рогатый скот породы абердин-ангусская, герефорд, калмыцкая и единственное в Крыму хозяйство, которое расположено в Бахчисарайском районе в селе Заветное занимается выращиванием крупного рогатого скота породы лимузин. Эта безрогая порода относится к мясному направлению. Крестьянское фермерское хозяйство занимается развитием данной породы на протяжении 10 лет. На данный момент поголовье насчитывает 950 голов крупного рогатого скота. Из них 520 находятся на откорме. На днях сюда завезли 10 быков-производителей из Татарстана, — цитирует пресс-служба Алиме Зарединову.
Врио министра также отметила, что сейчас маточное стадо, вместе с телятами находится на пастбище, которое занимает площадь 2,5 тысячи гектаров. Ферма является площадкой интенсивного откорма без использования ГМО и иных неприродных веществ стимуляции роста. Помимо лимузинов, на откорме находятся быки абердин-ангусской породы, количество которых составляет 20 процентов от общего числа животных. В ближайшее время производитель намеревается увеличить поголовье стада до 2500 тысяч.
Минсельхозом Крыма предусматриваются меры поддержки в виде грантов, а также финансирование на приобретение племенного поголовья. Если фермеры хотят увеличить поголовье, то они могут получить средства для поддержания породы, а также для расширения поголовья. Если это предприятие в дальнейшем станет племенным, то на сохранённое поголовье племенного направления у нас тоже предусмотрены ежегодные меры поддержки, для того, чтобы это поголовье сохранялось и увеличивалось. Это своеобразный генофонд, который позволит увеличить количество животных, и нарастить производство мяса. Это то, к чему мы стремимся, — отмечает Алиме Зарединова.