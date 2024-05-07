В Крым завезли 10 быков уникальной породы «лимузин»

Минсельхозом Крыма предусматриваются меры поддержки в виде грантов, а также финансирование на приобретение племенного поголовья. Если фермеры хотят увеличить поголовье, то они могут получить средства для поддержания породы, а также для расширения поголовья. Если это предприятие в дальнейшем станет племенным, то на сохранённое поголовье племенного направления у нас тоже предусмотрены ежегодные меры поддержки, для того, чтобы это поголовье сохранялось и увеличивалось. Это своеобразный генофонд, который позволит увеличить количество животных, и нарастить производство мяса. Это то, к чему мы стремимся, — отмечает Алиме Зарединова.

