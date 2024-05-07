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В Крыму ожидаются сильные дожди: какой будет погода 9 Мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости Крым. Холодный фронтальный раздел принесет в Крым сильные дожди с грозами. Однако уже 9 мая осадки в регионе прекратятся. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 78% 753 мм рт. ст. +18°

«Завтра долгожданные дожди. Территорию полуострова проходит холодный фронтальный раздел, поэтому в течение суток в Крыму ожидаются дожди. Ночью и утром местами сильные. Есть вероятность гроз», — сказала Любецкая.

По ее информации, ночью 8 мая из-за облачности сохранится достаточно высокий температурный фон: +6…+11 тепла. Днем в среду ожидается +15…+20 градусов. В Симферополе столбики термометров поднимутся до отметки + 18 градусов.

«В четверг, 9 мая, без осадков. Направление ветра северо-восточное, 9−14 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду. Температурный фон существенно не изменится», — рассказала начальник гидрометцентра.

В последующие дни, 10 и 11 мая, также осадков не предвидится. Днем температурные значения в Крыму останутся прежними: +15…+20 градусов. При этом ночи станут холоднее.

«Ночная температура воздуха понизится и составит + 3…+8 градусов, а в отдельные дни + 5…+ 10 градусов. Но про заморозки пока не думаем, в ближайшее время их не предвидится. Следующие дожди ждем в воскресенье, 12 мая».

сказала Любецкая

Такого тепла, какое было в Крыму в апреле, пока не ожидается. В регионе установилась умеренно прохладная погода, резюмировала она.