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Штормовое предупреждение объявили на 8 мая из-за заморозков в Беларуси

В Беларуси штормовое предупреждение объявили из-за заморозков до −3 8 мая.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 78% 751 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси на среду, 8 мая, объявили штормовое предупреждение из-за заморозков до −3 градусов, информирует портал pogoda.by.

Синоптики предупредили, что в ночное время на большей территории страны прогнозируются заморозки от 0 до −3 градусов. В Минске — от 0 до −2 градусов.

Днем 8 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер окажется северным, северо-западным. В дневное время ветер будет порывистый, а в отдельных районах по востоку сильный порывистый. Температура воздуха составит от +8 по северу и до +18 по юго-западу Беларуси.