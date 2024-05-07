Штормовое предупреждение объявили на 8 мая из-за заморозков в Беларуси

Днем 8 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер окажется северным, северо-западным. В дневное время ветер будет порывистый, а в отдельных районах по востоку сильный порывистый. Температура воздуха составит от +8 по северу и до +18 по юго-западу Беларуси.