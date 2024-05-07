Трамваи в объезд, один автобус отменят: как будет работать общественный транспорт в Самаре 9 мая 2024 года

В четверг, 9 мая 2024 года, в Самаре состоится празднование Дня Победы. В связи с проведением мероприятия городские власти изменят работу автобусов, трамваев и троллейбусов. Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в Самаре 9 мая 2024 года.
Трамваи поедут в объезд
Изменения начнут действовать с 20:00 8 мая 2024 года и продлятся до 15:00 9 мая 2024. Они затронут трамваи №№ 15, 20, 1, 20к, 3, 5, 16, 22.
Трамвай № 15 в прямом направлении будет следовать по ул. Тухачевского до Чернореченской и пересечения Арцыбушевской и Красноармейской. В обратном направлении — по ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская и далее через железнодорожный вокзал на улицу Тухачевского.
Трамвай № 20к в прямом направлении поедет по улице Фадеева до Арцыбушевской, затем через ж/д вокзал на Станцию № 1 (ул. Тухачевского). В обратном направлении — Станция № 1 (ул. Тухачевского) — ул. Чернореченская — ул. Фадеева.
Трамвай № 1 довезет пассажиров до а/с «Аврора», затем на Станцию № 1 (ул. Тухачевского), далее через ж/д вокзал до ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская. В обратном направлении маршрут будет идти следующим образом: ул. Красноармейская/Арцыбушевская — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского/Киевская — автостанция «Аврора».
Трамвай № 3 проедет через Юнгородок, улицы Чернореченская, Красноармейская/ул. Арцыбушевская. В обратном направлении — через улицы Арцыбушевская/Красноармейская, ж/д вокзал, улицы Тухачевского/Киевская, а/с «Аврора», Юнгородок.
Трамвай № 5 будет идти по улицам Фадеева, Чернореченская, Тухачевского/Киевская. Заезжать на Станцию № 1 он не будет. В обратном направлении маршрут пройдет через улицы Тухачевского/ Киевская (без заезда на Станцию № 1), ж/д вокзал, улицы Арцыбушевская, Фадеева.
Трамвай № 16 в прямом направлении пройдет по улицам Тухачевского, Чернореченская, Арцыбушевская/Красноармейская. Обратно — в направлении улиц Арцыбушевская/Красноармейская, железнодорожный вокзал, Тухачевского.
Трамвай № 20 будет перевозить самарцев по улицам Фадеева, Арцыбушевская, через железнодорожный вокзал на Станцию № 1 (ул. Тухачевского). В обратном направлении — Станция № 1 (ул. Тухачевского), по улицам Чернореченская и Фадеева.
Трамвай № 22 проедет через Барбошину поляну, улицы Чернореченская, Тухачевского/Киевская (без заезда на Станцию № 1). В обратном направлении — через улицы Тухачевского/Киевская (без заезда на Станцию № 1) — ж/д вокзал — улицу Арцыбушевскую и Барбошину поляну.
Два маршрута отменят
Автобусы №№ 3, 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 226, 261 и троллейбус № 6 также изменят схему движения. Власти отмечают, что работа отдельных маршрутов временно будет прекращена. Речь идет об автобусе № 11 «Губернский рынок — станция метро “Алабинская” и троллейбусе № 16 “Губернский рынок — 6-й причал”. Автобус не будет ходить с 06:00 до 23:59 9 мая, троллейбус — с 20:00 8 мая до 15:00 9 мая.