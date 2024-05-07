Трамваи в объезд, один автобус отменят: как будет работать общественный транспорт в Самаре 9 мая 2024 года

Автобусы №№ 3, 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 226, 261 и троллейбус № 6 также изменят схему движения. Власти отмечают, что работа отдельных маршрутов временно будет прекращена. Речь идет об автобусе № 11 «Губернский рынок — станция метро “Алабинская” и троллейбусе № 16 “Губернский рынок — 6-й причал”. Автобус не будет ходить с 06:00 до 23:59 9 мая, троллейбус — с 20:00 8 мая до 15:00 9 мая.