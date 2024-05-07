На Жигулевской ГЭС в Самарской области нашли и спасли бобра

Невероятным везунчиком оказался представитель крупнейших грызунов на территории Самарской Луки — бобер. Он каким-то образом пробрался в техническое помещение Жигулевской ГЭС. Но не пострадал, не погиб, а попался на глаза сотрудникам электростанции, которые поняли — грызуна нужно вызволять. За помощью энергетики обратились в нацпарк «Самарская Лука».