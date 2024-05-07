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На Жигулевской ГЭС в Самарской области нашли и спасли бобра

Спасенного бобра вернули в естественную среду обитания в Самарской Луке.

Источник: Самарская лука — Национальный парк

Невероятным везунчиком оказался представитель крупнейших грызунов на территории Самарской Луки — бобер. Он каким-то образом пробрался в техническое помещение Жигулевской ГЭС. Но не пострадал, не погиб, а попался на глаза сотрудникам электростанции, которые поняли — грызуна нужно вызволять. За помощью энергетики обратились в нацпарк «Самарская Лука».

— После поимки бобра поместили в приют для диких пострадавших животных, — сообщили представители нацпарка.

После того, как специалисты убедились, что бобер здоров, его выпустили в естественную среду обитания. Теперь он обживает берега Мордовинской поймы, где часто обитают его сородичи.

флора и фауна