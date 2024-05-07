В Петербурге появится новый общегородской праздник

В 2024 году СПбГУ отпраздновал свое 300-летие. Этот день в городе отмечали уже как общегородской праздник. Накануне Дворцовый мост украсили тематическими флагами, а четыре здания — световыми проекциями с символикой СПбГУ. 8 февраля трое универсантов совершили символический выстрел из пушки Петропавловской крепости: среди них были председатель университетской комиссии по этике и два участника спецоперации. Вечером были зажжены Ростральные колонны.