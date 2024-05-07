В Петербурге появится новый общегородской праздник

В Петербурге появится новый городской праздник — День Санкт-Петербургского государственного университета. Проект соответствующего изменения в городском законодательстве опубликован 7 апреля в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.
День СПбГУ планируют учредить 8 февраля. По традиции именно в эту дату празднуют День рождения университета, он совпадает с Днем российской науки. Именно 8 февраля 1724 года (по григорианскому календарю) по распоряжению Петра I была основана Российская академия наук.
В 2024 году СПбГУ отпраздновал свое 300-летие. Этот день в городе отмечали уже как общегородской праздник. Накануне Дворцовый мост украсили тематическими флагами, а четыре здания — световыми проекциями с символикой СПбГУ. 8 февраля трое универсантов совершили символический выстрел из пушки Петропавловской крепости: среди них были председатель университетской комиссии по этике и два участника спецоперации. Вечером были зажжены Ростральные колонны.
День Санкт-Петербургского государственного университета станет седьмым городским праздником — наравне с Днем города и Днем рождения Петра Первого. Согласно региональному закону, городские власти организуют торжественные мероприятия к праздничному дню за счет бюджета Санкт-Петербурга.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в день 300-летия СПбГУ случилась беспрецедентная атака на информационные ресурсы университета. А в соцсетях появилось видео с танцующим ректором.