Угасающий факел памяти. В Узбекистане осталось чуть более ста ветеранов

В разных регионах страны осталось лишь немного ветеранов:
- Ташкент — 42,
- Сырдарья — 1,
- Каракалпакстан — 2,
- Бухарская область — 6,
- Кашкадарья — 8,
- Наманганская область — 4,
- Сурхандарья — 3,
- Андижанская область — 5,
- Джизакская область — 3,
- Навоийская область — 4,
- Самаркандская область — 4,
- Ташкентская область — 16,
- Ферганская область — 9,
- Хорезм — 5.
Каждый из этих людей — живая история, хранитель уникальных воспоминаний и опыта. Кроме ветеранов Второй мировой в Узбекистане проживает 5271 ветеран трудового фронта, которые также внесли неоценимый вклад в Победу.
Президент Шавкат Мирзиёев неоднократно в своей речи подчеркивал, как важно помнить о жертвах войны и о ценности мира, которую мы должны охранять.
«Сегодня мир становится тревожнее. Каждую минуту появляются новые вызовы. Влияет ли это на нас? Однозначно влияет. Но мы принимаем меры, чтобы уменьшить это влияние на жизнь нашего народа. Своим трудом и сплоченностью мы, даст Бог, преодолеем и эти испытания», — отмечал глава государства.
Стоит отметить, что в преддверии Дня памяти и почестей сразу несколько авиаперевозчиков, таких как российский «Аэрофлот» и отечественная компания Qanot Sharq предоставляют ветеранам бесплатные авиабилеты для посещения мест, связанных с их прошлым, или для встречи с семьями.
Ежегодно ветераны могут посещать на бесплатной основе санатории. В этом году каждому участнику и инвалиду Второй мировой будет выплачено единоразовое пособие в размере 20 миллионов сумов.
Но всегда надо помнить, что забота о ветеранах должна проявляться не только во время памятных дат, но и в повседневной жизни. Каждый из нас может внести посильный вклад в поддержку ветеранов, помогая им в быту, организуя встречи, участвуя в акциях и даже просто внимательно выслушивая их истории.
С бережным отношением к ветеранам и уважением к их наследию Узбекистан продолжает поддерживать духовные и нравственные ценности, которые делают нашу нацию сильнее. Помнить о прошлом — значит строить будущее, в котором уважение и благодарность к старшему поколению остаются неизменными.