Угасающий факел памяти. В Узбекистане осталось чуть более ста ветеранов

Но всегда надо помнить, что забота о ветеранах должна проявляться не только во время памятных дат, но и в повседневной жизни. Каждый из нас может внести посильный вклад в поддержку ветеранов, помогая им в быту, организуя встречи, участвуя в акциях и даже просто внимательно выслушивая их истории.