Шквалистый ветер и ливень наделали много бед в Воронеже

Ветер до 28 метров в секунду и ливень наделали много бед в областном центре. Об этом пишут воронежцы в соцсетях. Мэр Вадим Кстенин написал обращение к горожанам о том, что ситуацию держит под контролем: все коммунальные службы готовы к устранению последствий непогоды.
— Воронеж накрыло опасное метеорологическое явление — на город опустился дождь, который сопровождается серьёзными порывами ветра. Поставил перед коллегами ряд задач по ликвидации последствий. В случае необходимости все ответственные муниципальные службы перейдут на усиленный режим работы, — написал в своём Telegram-канале глава Воронежа.
Мессенджер сигналит беспрерывно. Воронежцы сообщают, что на проспекте Труда с окна жилого дома слетела москитная сетка и пробила переднее стекло в автомобиле.
На разных улицах областного центра деревья падают поперёк дорог или на автомобили: на улицах Кирова, Старых Большевиков, на проспекте Патриотов, на Лизюкова возле лицея № 1.
На левом берегу Воронежа деревья сносит с корнем.
На проспекте Труда огромное толстое, вполне здоровое на вид, дерево надломилось пополам и упало на автобус № 60 с пассажирами.
Кроме того, очевидцы сообщают, что шквалистый ветер обрывает кабель, срывает покрытие с крыш домов. В ЖК «Гринпарк» ветер подхватил и перевернул мусорный контейнер, опрокинул его на машину и сдул в неизвестном направлении.
В коттеджном посёлке «Изумрудный» повалило все! столбы электропередачи.
Жители многоэтажек, живущие на последних этажах, снимают и выкладывают в соцсети эпическое видео о стихии, разгулявшейся на горизонте. Красиво, но очень опасно.
О пострадавших пока никто не сообщает.