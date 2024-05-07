Шквалистый ветер и ливень наделали много бед в Воронеже

Ветер до 28 метров в секунду и ливень наделали много бед в областном центре. Об этом пишут воронежцы в соцсетях. Мэр Вадим Кстенин написал обращение к горожанам о том, что ситуацию держит под контролем: все коммунальные службы готовы к устранению последствий непогоды.