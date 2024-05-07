Грозы град и усиление ветра: о непогоде предупредили жителей 15 регионов Казахстана

Ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15−20 м/с.