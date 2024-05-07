Грозы град и усиление ветра: о непогоде предупредили жителей 15 регионов Казахстана

На западе, севере области Ұлытау ожидается ветер восточный, юго-восточный 15−20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
На юге, востоке Атырауской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный днем на юге, западе, севере области порывы 15−20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, юго-восточный в центре, на севере области 15−20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15−20 м/с.
Днем в Актюбинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с.
Днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке, юге области порывы 15−20 м/с.
На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный днем на западе, востоке области порывы 15−20 м/с.
Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с.
Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 м/с.
В области Жетісу ожидается ветер северо-восточный в центре, на востоке области порывы 15−20, днем временами 25 м/с.
Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с.