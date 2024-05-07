Бесплатные шаттлы запустят в День Победы в Нижнем Новгороде

Для доступа к парку Победы на личном транспорте 9 мая после 16:00 водители могут воспользоваться парковочными площадками на Нижне-Волжской набережной у катера «Герой», у «Казанского съезда», на косе Гребного канала в районе вертолетной площадки и на набережной Гребного канала, д. 108 г.