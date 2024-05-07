Бесплатные шаттлы запустят в День Победы в Нижнем Новгороде

Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода будет прекращено 9 мая с 00:01 до 16:00, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Это связано с проведением военного парада.
Трамваи №№ 2 и 21 будут ходить до конечной остановки «Улица Маслякова», электробусы Э-17 и автобусы А-68 — до остановки «Площадь Сенная», автобусы А-1 — до конечной остановки «Чёрный пруд».
Автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, а также Т-70 и Т-91 планируется организовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской.
Автобусы А-5 будут ездить от улицы Деловой до остановки «Деревня Печёры».
Путь следования автобусов А-19, А-45, А-52, а также Т-24, Т-40, Т-45, 226 и 304 пройдет от Канавинского моста по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова и Минина.
Движение автобусов Т-31 сократят до остановки «Водная академия».
Автобусы Т-74 и Т-97 будут ходить от улицы Алексеевской по улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова и Минина.
Также 9 мая с 08:00 до 20:00 до 7 минут сократится интервал движения вагонов метро.
С 15:00 до 20:00 запустят бесплатные шаттлы:
1. От площади Минина и Пожарского (с посадкой и высадкой в районе памятника Кузьме Минину) до парка Победы. По этой схеме будут ходить пять автобусов с интервалом 6 минут;
2. От площади Горького через Речной вокзал до катера «Герой». По данному маршруту будут курсировать восемь автобусов с интервалом 6 минут.
Для доступа к парку Победы на личном транспорте 9 мая после 16:00 водители могут воспользоваться парковочными площадками на Нижне-Волжской набережной у катера «Герой», у «Казанского съезда», на косе Гребного канала в районе вертолетной площадки и на набережной Гребного канала, д. 108 г.