В Центральном парке Калининграда разрешили вырубить 16 деревьев

В 2023 году власти разрешили вырубить в Центральном парке 66 деревьев. Руководитель Дирекции ландшафтных парков Андрей Карачинов заверял, что все зеленые насаждения аварийные и могут упасть в любой момент. Взаимен в администрации пообещали высадить другие 66 деревьев.