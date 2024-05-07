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В Петербурге пошел майский снег

Обещанный синоптиками снег пошел в Петербурге днем 7 мая. Город вовсю засыпает белыми хлопьями, область не отстает.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 78% 751 мм рт. ст. +22°

Снег летит крупными хлопьями. На Петроградской стороне зеленые газоны и крыши местами уже успели укрыться белой «шалью». Растят снежную шапку автомобили.

А вот дороги и тротуары пока что покрываются только лужами. Что неудивительно: температура воздуха в городе плюсовая.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пять часов вечера в Петербурге +5,4 градуса. Ветер дует со скоростью 3−6 м/с. На мостах и набережных может неприятно залепить снегом в лицо.

Сегодняшней погодой Петербург обязан циклоническим вихрям, поджимающим с юга и севера и создающим узкую полосу повышенного атмосферного давления. В ГИБДД призвали водителей быть осторожнее на дорогах: после снега ночью ждут «минус».

Местами метель в Петербурге перемежается с солнцем.

В Ленинградской области местами тучи тоже сыплют снегом. В Осельках, например, почти зимняя сказка.