В Петербурге пошел майский снег

Снег летит крупными хлопьями. На Петроградской стороне зеленые газоны и крыши местами уже успели укрыться белой «шалью». Растят снежную шапку автомобили.
А вот дороги и тротуары пока что покрываются только лужами. Что неудивительно: температура воздуха в городе плюсовая.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пять часов вечера в Петербурге +5,4 градуса. Ветер дует со скоростью 3−6 м/с. На мостах и набережных может неприятно залепить снегом в лицо.
Сегодняшней погодой Петербург обязан циклоническим вихрям, поджимающим с юга и севера и создающим узкую полосу повышенного атмосферного давления. В ГИБДД призвали водителей быть осторожнее на дорогах: после снега ночью ждут «минус».
Местами метель в Петербурге перемежается с солнцем.
В Ленинградской области местами тучи тоже сыплют снегом. В Осельках, например, почти зимняя сказка.