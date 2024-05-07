Главные новости к вечеру 7 мая

Путин вступил в должность президента
Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России.
Правительство РФ ушло в отставку
Правительство сложило полномочия после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.
Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus
Предыдущий собственник актива — подведомственный Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ» — приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года.
Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы в Армении
Премьер-министр Армении пригрозил отключить российские телеканалы, если «многочисленные требования армянских властей» к ним будут проигнорированы.
ВС оставил пожизненный срок студенту, напавшему на университет
Верховный суд РФ признал законным приговор в отношении Тимура Бекмансурова, осужденного на пожизненное лишение свободы за вооруженное нападение на Пермский государственный университет.