Народ бежит из Молдовы: Стало известно, кто пополняет нашу диаспору за границей

— Это новое явление, происходящее в последнее время, которое должно нас тревожить, и оно связано со средним возрастом работников в Республике Молдова. Есть две основные причины. С одной стороны, у нас вообще молодёжи становится все меньше, с другой стороны, это склонность молодёжи мигрировать за границу, а в стране остаются пожилые люди, — утверждает эксперт.