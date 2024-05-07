Народ бежит из Молдовы: Стало известно, кто пополняет нашу диаспору за границей

Республика Молдова располагает людьми трудоспособного возраста, только они не находятся в стране. В то же время, более половины из тех, кто сейчас находится в Молдове, в ближайшем будущем окажутся за границей. Таковы прогнозы эксперта по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» Вячеслава Ионицэ.
Он отметил, что средний возраст работника в Республике Молдова в 2015 году составлял 41,6 года; в 2017 году — 42,1 года; 2020 году — 42,6 года; в 2023 году — 43,3 года.
— Это новое явление, происходящее в последнее время, которое должно нас тревожить, и оно связано со средним возрастом работников в Республике Молдова. Есть две основные причины. С одной стороны, у нас вообще молодёжи становится все меньше, с другой стороны, это склонность молодёжи мигрировать за границу, а в стране остаются пожилые люди, — утверждает эксперт.
Вячеслав Ионицэ добавил, что каждого третьего человека трудоспособного возраста нет в стране. Этот показатель растёт, и с каждым годом он ухудшается, пишет ipn.md.