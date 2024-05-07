На глушилки связи для заключённых жалуются жители Актау

Жительница Актау Айгерим рассказывает, что почти каждый день сталкивается с одной и той же проблемой. Ее престарелые родители проживают в 22 микрорайоне. У отца — сахарный диабет, а мама гипертоник, поэтому для дочери крайне важно регулярно поддерживать связь с родными.
«У нас правило: звонить утром и вечером, как минимум. В обед переписываемся с мамой. Когда есть необходимость в лекарствах или помощи, конечно же приезжаю. И это в целом стандартная ситуация для многих граждан у которых родители в преклонном возрасте. Проблема в том, что только на прошлой неделе я дважды срывалась с работы и ездила их проведать, потому что мама и папа не отвечали на сообщения и звонки. Приезжаю — все здоровы, оказывается телефон попал под зону расположения “глушилки”. У них неподалеку от дома СИЗО и не всегда бывает возможность дозвониться».
С аналогичной проблемой периодически сталкиваются и соседи родителей Айгерим. Этот вопрос они уже поднимали с операторами сотовой связи, обращались в акимат и непосредственно в само специализированное учреждение.
«Они нам просто говорят, что “глушилки” рассчитаны исключительно на территорию колонии и на жителей соседних домов ограничения никак не могут распространяться. Сотовые операторы проводят проверки при каждом обращении, однако выясняется, что проблема заключается в некорректной настройке глушилок, что приводит к прерываниям в сети. Акимат разводит руками, а мы… а что нам остается делать? Терпим. Вот, не так давно мне нужно было вызвать ребенку врача. Дома не было сети. Выбежала во двор. Поймала связь, вызвала. А дитя с температурой 39 остался, пока я искала зону, свободную от “глушилок”. Просто мне не понятно, почему в одних регионах страны с пониманием относятся к проблеме и идут навстречу населению, а в нашей области мы и не люди будто вовсе? Они ждут, когда кто-нибудь умрет, не дождавшись скорой, потому что не сможет выбежать за сетью на улицу?».
Страдают от подобных перебоев не только жильцы одного микрорайона. Частые жалобы поступают из 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28А, 29, 29А, Шыгыс-½/3, 32Б, 14, 11, 11А, 7, 6, 4, 3Б и 1 районов.
Сегодня, когда в городе практически нет стационарных телефонов, наличие мобильной связи остается единственным вариантом поддерживать контакт в случае непредвиденных ситуаций.
В департаменте уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области прокомментировали: «средства подавления связи и радиоэлектронной борьбы, установленные в СИЗО, не оказывают влияния на качество мобильной связи».
Мобильные операторы тогда же заявляли, что иных причин отсутствия сети в данных микрорайонах нет. Даже приводили доказательства своих слов.
Важно отметить, что на подобные «глушилки» жалуются не только жители Мангистауской области и областного центра. С аналогичными проблемами сталкиваются граждане страны, проживающие вблизи специализированных учреждений в Алматинской области, Петропавловске, Атырау, Таразе и других городах Казахстана.
И только в редких случаях удается найти компромисс. Так, например, в Атырау, устав от бесконечных жалоб людей и приняв тот факт, что «глушилки» исправительного учреждения все-таки портят кому-то жизнь, руководство колонии совместно с инженерами мобильного оператора перенастроили оборудование таким образом, что проблемы со связью за пределами колонии исчезли.
В Мангистау же спецучреждения продолжают делать вид, что это не по их вине.
«Не понимаю я этого. По идее, в колониях телефонов быть в принципе не должно, но мы все знаем, что случаи, когда заключенные ведут переписки, даже умудряются заниматься мошеннической деятельностью — случаются. И что же выходит? У них сеть, значит, есть. А у меня, законопослушного гражданина, почему-то нет? И дела до этого тоже никому нет!».
Борьба за право «быть на связи» продолжается не первый год. По мнению мобильных операторов, «выигранные бои» в виде одной или двух колоний, которые будут в частном порядке настроены правильно в корне проблему не решат. Необходимо действовать комплексно. По их мнению, в идеале надо создать нормативы с межведомственным участием для всех учреждений, использующих «глушилки». Либо найти альтернативный вариант блокирования связи в учреждениях, вместо используемых сегодня «глушилок», что позволит исключить противоречия и негативное влияние на жителей.