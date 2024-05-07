На глушилки связи для заключённых жалуются жители Актау

«Они нам просто говорят, что “глушилки” рассчитаны исключительно на территорию колонии и на жителей соседних домов ограничения никак не могут распространяться. Сотовые операторы проводят проверки при каждом обращении, однако выясняется, что проблема заключается в некорректной настройке глушилок, что приводит к прерываниям в сети. Акимат разводит руками, а мы… а что нам остается делать? Терпим. Вот, не так давно мне нужно было вызвать ребенку врача. Дома не было сети. Выбежала во двор. Поймала связь, вызвала. А дитя с температурой 39 остался, пока я искала зону, свободную от “глушилок”. Просто мне не понятно, почему в одних регионах страны с пониманием относятся к проблеме и идут навстречу населению, а в нашей области мы и не люди будто вовсе? Они ждут, когда кто-нибудь умрет, не дождавшись скорой, потому что не сможет выбежать за сетью на улицу?».