В Перми электровелосипеды попадут под запрет

Но городские власти быстро отреагировали на нововведение. Уже в конце прошлой недели был опубликован проект постановления «Об утверждении Порядка освобождения территории города Перми от бесконтрольных средств передвижения». Здесь указано, что велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства будут эвакуированы, если оставлены без надзора на муниципальной земле. Ездить на них, конечно, никто не запрещает, но если хозяина не будет рядом, их увезут. Такса за перевозку такая же, как за электросамокаты. Пермяки бурно обсуждают ситуацию, одни — за развитие микромобильного транспорта, другим надоели бесцеремонные гонщики на тротуарах и они против. Но так или иначе, сейчас на улицах Перми кроме пешеходов, никто не появляется, исключая вездесущих сотрудников служб доставки. Но они не оставляют свой транспорт без присмотра.