В Перми электровелосипеды попадут под запрет

Совсем недавно в Перми с улиц исчезли электросамокаты. Их запретили оставлять в центральных районах. Спрос на них сразу рухнул. Кикшеринговые компании все-таки выпустили несколько сотен электросамокатов, но почти все они были эвакуированы муниципальными службами. За вывоз одного такого транспортного средства пермские чиновники определили плату в полторы тысячи рублей и сто рублей за сутки хранения.
Однако одна из кикшеринговых компания не сдалась и сделала хитрый ход. Она выставила на пермские улицы электровелосипеды. На карте в приложении можно увидеть десятки точек, где они расположены. Все они находятся в центральной части Перми. Подростки сразу же освоили новый транспорт и принялись разъезжать на нем. Не обошлось и без происшествий. Несколько дней назад жительница Перми не справилась с управлением электровелосипедом и наехала на автомобиль. К счастью, отделалась ушибами.
Но городские власти быстро отреагировали на нововведение. Уже в конце прошлой недели был опубликован проект постановления «Об утверждении Порядка освобождения территории города Перми от бесконтрольных средств передвижения». Здесь указано, что велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства будут эвакуированы, если оставлены без надзора на муниципальной земле. Ездить на них, конечно, никто не запрещает, но если хозяина не будет рядом, их увезут. Такса за перевозку такая же, как за электросамокаты. Пермяки бурно обсуждают ситуацию, одни — за развитие микромобильного транспорта, другим надоели бесцеремонные гонщики на тротуарах и они против. Но так или иначе, сейчас на улицах Перми кроме пешеходов, никто не появляется, исключая вездесущих сотрудников служб доставки. Но они не оставляют свой транспорт без присмотра.
Прокатчики же полагают, что если говорить о кикшеринге, то с его появлением пропадает необходимость ждать, например, автобус или проделывать длинный путь пешком.
«Можно спокойно приготовить сытный завтрак, а не быстрый перекус, ведь не страшно опоздать, — пояснили в кикшеринговой компании. — Открыли приложение, нашли электробайк, забронировали, чтобы не уехал другой человек, спокойно собрались и отправились по делам».
МнениеТарас Коваль, президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов:
— Урбанизация, развитие технологий и потребность быстро перемещаться в мегаполисах привели к бурному развитию средств индивидуальной мобильности. СИМ в определенной степени становится общественным транспортом. Как часто бывает в обществе, оно не всегда поспевает за развитием новых технологий, которые могут являться средствами повышенной опасности и требуют регулирования их использования. Многим не нравится присутствие «железных» и более быстрых средств передвижения на тротуарах. Но запрещать СИМ? Мне кажется, это неправильный подход. Более логично идти другим путем: не можешь остановить — возглавь! Конечно, всем нам хочется, чтобы регулирование СИМ произошло как можно скорее.