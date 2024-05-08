Пермский театр «У Моста» освободил здание пожарной каланчи

Пермский театр «У Моста» получил требование от краевого управления МЧС в течение десяти дней освободить здание пожарной каланчи на улице Куйбышева, 11. Здесь театр хранил реквизит. Также учреждение должно покинуть и офисные помещения рядом с каланчой, которые использовались для изготовления декораций. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По информации издания, договор о безвозмездном использовании пожарной каланчи был подписан между театром и МЧС в 2021 году. Однако срок действия его истек летом прошлого года, а оформить продление договора стороны не успели. Несмотря на эти обстоятельства, театр продолжал использовать здание.
В начале текущего года прокуратура выявила факт бездоговорного использования федерального имущества и вынесла театру предупреждение. Сейчас все декорации вывезены из каланчи и хранятся на складе театра.