Пермский театр «У Моста» освободил здание пожарной каланчи

По информации издания, договор о безвозмездном использовании пожарной каланчи был подписан между театром и МЧС в 2021 году. Однако срок действия его истек летом прошлого года, а оформить продление договора стороны не успели. Несмотря на эти обстоятельства, театр продолжал использовать здание.