В Пермском крае простятся с наводчиком, погибшим на СВО полгода назад

Администрация Оханского городского округа сообщила о гибели в ходе СВО земляка Михаила Вяткина. Похороны бойца пройдут в среду, 8 мая, в Андреевке. Церемония прощания состоится в Доме культуры, начало в 11.00 часов.
Михаил Вяткин служил старшим наводчиком гранатометного отделения мотострелковой роты. Погиб в ходе специальной военной операции 25 октября 2023 года. Долгое время о его судьбе не было ничего известно, его тело не удавалось забрать с поля боя. Администрация Оханского округа выразила соболезнования родным и близким героя.