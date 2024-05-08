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В Пермском крае простятся с наводчиком, погибшим на СВО полгода назад

Прощание с Михаилом Вяткиным состоится 8 мая в Андреевке Оханского района.

Источник: Соцсети

Администрация Оханского городского округа сообщила о гибели в ходе СВО земляка Михаила Вяткина. Похороны бойца пройдут в среду, 8 мая, в Андреевке. Церемония прощания состоится в Доме культуры, начало в 11.00 часов.

Михаил Вяткин служил старшим наводчиком гранатометного отделения мотострелковой роты. Погиб в ходе специальной военной операции 25 октября 2023 года. Долгое время о его судьбе не было ничего известно, его тело не удавалось забрать с поля боя. Администрация Оханского округа выразила соболезнования родным и близким героя.