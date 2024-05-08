В Пермском крае простятся с наводчиком, погибшим на СВО полгода назад

Михаил Вяткин служил старшим наводчиком гранатометного отделения мотострелковой роты. Погиб в ходе специальной военной операции 25 октября 2023 года. Долгое время о его судьбе не было ничего известно, его тело не удавалось забрать с поля боя. Администрация Оханского округа выразила соболезнования родным и близким героя.