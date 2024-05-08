Тело нашли через полгода. Как погиб оставивший письмо на камне боец Рудаков

«Эта история о настоящей войне без прикрас. В том месте в подвале каждого дома может лежать такая же группа парней. Бои там ведутся за каждое здание. Самое главное здесь то, что Рому не забыли, ребята нашли его, его товарищей и этот кирпич, — говорит Кудряков. — Важно здесь, конечно, то, что Роман помнил о своей маме даже в те страшные минуты. Я думаю, он эту записку оставил именно боевым товарищам. Рудаков очень хотел, чтобы после его гибели сослуживцы тоже не забывали о его матери. И я с уверенностью могу сказать, что так оно и есть. В той среде вопрос семьи стоит остро. Святое дело, если погиб товарищ, проведывать и помогать его маме, жене, детям».