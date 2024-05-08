Тело нашли через полгода. Как погиб оставивший письмо на камне боец Рудаков

Тело молодого солдата Романа Рудакова в декабре прошлого года нашли в полуразрушенном здании в Марьинке (ДНР). Рядом с ним на кирпиче чёрным маркером были нарисованы три чёрточки и оставлена записка: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате».
Позже выяснится: Роману был всего 21 год. Тело парня нашли спустя полгода после его смерти. Дома, в пригороде Ростова Батайске, его ждали мама, младшая сестра и брат-близнец. У последнего с детства серьёзные проблемы со здоровьем. Наверно, именно поэтому даже в последние минуты своей жизни Роман так переживал за родных.
Эта история взбудоражила всю страну. Фотография кирпича с трогательной запиской быстро разлетелась по Сети. К семье погибшего бойца приезжал сам губернатор Ростовской области Василий Голубев, оказывали всяческую помощь, в том числе в лечении брата.
В поисках правды.
О смерти и героизме Рудакова узнал и руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков. Он счёл своим долгом отправиться в Марьинку с группой кинематографистов и журналистов, чтобы получить ответы на вопросы: как именно погиб Роман, что за три чёрточки на кирпиче, почему тело бойца нашли лишь спустя полгода?
«Мы решили для себя, что во имя правды должны съездить туда, попытаться найти очевидцев, тех, кто видел этот бой. Сделать это было невероятно сложно», — рассказывает rostov.aif.ru Андрей Кудряков.
Марьинку, по его словам, можно сравнить с Батайском. Этот город также находится в ближайшем окружении Донецка. Только он полностью разрушен. Там нет ни одного целого здания. Вокруг идут непрерывные бои. Обстрелы продолжаются и днём, и вечером. Лишь по ночам становится немного тише. Противник постоянно находится в воздухе. Передвигаясь по городу, человек каждую секунду рискует стать жертвой удара дрона или какого-либо боеприпаса.
«В эту местность журналисты особо не приезжают. Поэтому, когда бойцы увидели нашу группу, узнали, что нас сюда привело, все старались нам как-то помочь», — говорит собеседник.
Чтобы найти информацию о Романе, Кудряков и его коллеги ходили по подвалам полуразрушенных зданий, в которых проживают разные штурмовые группы. Они пытались отыскать тех, кто видел, как погибал герой из Ростовской области. И вот везение — в одном из таких мест нашёлся молодой солдат с позывным Рассвет (изменено). Примечательно, что средний возраст военных, которые там находятся, около 40 лет и старше. А этот парень был довольно молодой, что вызвало удивление. Оказалось, что Рудаков и его товарищи погибли буквально на глазах Рассвета.
Первый и последний бой.
Судя по всему, это был первый и последний бой Романа. Он и ещё восемь бойцов пошли на штурм здания, в котором находился украинский опорный пункт. Это был капитальный, частный, трёхэтажный дом на перекрёстке улиц, располагавшийся на небольшом возвышении. Штурмовая группа Рудакова зашла туда, оттеснив противника, и заняла оборону. После этого им на смену должна была прийти группа Рассвета. Она уже стала подходить к зданию, но не доходя буквально 20−30 м, ребят начали отсекать пулемётным огнём. В результате они не смогли пробиться к этому дому и залегли в соседней постройке. А дальше на их глазах развернулась целая трагедия. Штурмовая группа Романа Рудакова оказалась в полном окружении. ВСУ предложили им сдаться, а потом загнали огнём в подвал. Предложили сдаться последний раз, но российские солдаты отказались. Тогда противник обложил здание противотанковыми минами и взорвал.
Роман после взрыва погиб не сразу, он был ранен. Боец оставался в живых ещё три дня. Всё это время он выходил на связь по рации, просил о помощи. Товарищи слышали его, но не могли к нему подойти. Каждый день Рома рисовал по чёрточке на кирпиче. Сил оставалось всё меньше, он лежал переломанный, слышал, как другие военные пытаются пробиться к нему и до последнего надеялся, что его вытащат. Однако помощь так и не пришла. Рудаков понимал, что умирает, поэтому, не дождавшись спасения, оставил на кирпиче свои последние слова.
«Рассвет и его товарищи сделали всё, что могли, но прийти на помощь к Роме так и не получилось. Пробраться к зданию не было возможности», — считает руководитель поискового объединения.
Позже Рассвета ранили. Около 2,5 месяца он пролежал в донецком госпитале. Потом парень вернулся обратно в зону боевых действий. К тому времени прошло около 5−6 месяцев с момента гибели Рудакова. Его тело и тела ещё восьми бойцов всё ещё лежали в подвале. Именно Рассвет предложил раскопать тела погибших воинов. Когда военных начали доставать, увидели и кирпич с посланием Ромы.
Война без прикрас.
«Эта история о настоящей войне без прикрас. В том месте в подвале каждого дома может лежать такая же группа парней. Бои там ведутся за каждое здание. Самое главное здесь то, что Рому не забыли, ребята нашли его, его товарищей и этот кирпич, — говорит Кудряков. — Важно здесь, конечно, то, что Роман помнил о своей маме даже в те страшные минуты. Я думаю, он эту записку оставил именно боевым товарищам. Рудаков очень хотел, чтобы после его гибели сослуживцы тоже не забывали о его матери. И я с уверенностью могу сказать, что так оно и есть. В той среде вопрос семьи стоит остро. Святое дело, если погиб товарищ, проведывать и помогать его маме, жене, детям».
Солдаты, которые знали Романа лично, рассказали: парень, оказывается, был гранатомётчиком, но сам попросился в штурмовики, что вызывает глубочайшее уважение. Дело в том, что это подразделение находится в зоне особого риска. Штурмовики постоянно в бою, рискуют жизнью каждую минуту.
Рома был спокойным, надёжным, смелым, ответственным, уверенным в себе и открытым. Не прятался от опасностей, достойно выполнял все свои боевые задачи. Умирать он точно не планировал. Он отличался от сослуживцев, потому что был значительно моложе остальных.
«Те, кто его знал, говорят: таким жить и жить. Когда погибает такой человек, в это сложно поверить. А я думаю, что они живут вечно, всегда с нами. Просто сегодня его зовут Роман, завтра — Иван. Это неотъемлемая часть нашего народа. Образ Рудакова — русский воин, прямой, открытый. Там много таких историй. И о них нужно рассказывать. Ведь за каждым солдатом стоят мама, жена, дети и друзья. Герои не должны быть без вести пропавшими. Нужно сделать всё, чтобы их вернуть домой, потому что здесь их ждут», — уверен Андрей Кудряков.
А мы напомним: Роман Рудаков с детства жил в Батайске, в простеньком домике. Потерял отца, когда был ещё школьником. Любил и ухаживал за братом, помогал маме, как мог, учился хорошо, любил историю, после школы работал. Для семьи Рудаковых смерть Ромы — это большая потеря и страшнейшее горе. Спустя немного времени после того, как стало известно о гибели бойца, его родные переехали в Сибирь. Семье там купили квартиру за счёт Министерства обороны РФ. Более того, известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу взял под личный контроль опеку семьи Романа.
Романа Рудакова похоронили в марте этого года в Новосибирске. Тело героя предали земле с воинскими почестями. Что касается кирпича с посланием, он прошёл процедуру консервации. На территории полка, где служил Роман, будет создан мемориал.
Кроме того, изготовлены две копии камня. Одну передали семье, вторую — в Центральный музей Вооружённых сил России. Также именем Романа Рудакова планируют назвать одну из улиц Батайска и школу, где он учился.