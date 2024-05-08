Что можно и нельзя делать в Марков день 8 мая, который называют Ключник

Православная церковь 8 мая вспоминает святого Марка. В народе отмечают Марков день, или день Марка Ключника. Название возникло из-за того, что, согласно одной из примет, у святого были чудо-ключи, которые давали возможность вызывать дожди, ливни, грозы.
Что нельзя делать 8 мая
Не рекомендуется проводить влажную уборку в доме, так как можно вымыть достаток. Запрещено употреблять в пищу жирные блюда. Не следует проливать на землю воду. Предки верили, что это может спровоцировать засуху. Влюбленным не следует строить планы на будущее. Все дело в том, что это может грозить расставанием.
Что можно делать 8 мая
В Марков день рекомендуется тратить деньги. Считается, чем больше их потратить, то тем больше будет получено в скором будущем. Кроме того, 8 мая считали удачным днем для похода в баню.
Согласно приметам, ясная погода указывает на жаркое лето. Если радуга видна плохо, то погода резко испортится. В том случае, если кукует кукушка, то морозов больше не ждали.