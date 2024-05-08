Что можно и нельзя делать в Марков день 8 мая, который называют Ключник

Не рекомендуется проводить влажную уборку в доме, так как можно вымыть достаток. Запрещено употреблять в пищу жирные блюда. Не следует проливать на землю воду. Предки верили, что это может спровоцировать засуху. Влюбленным не следует строить планы на будущее. Все дело в том, что это может грозить расставанием.