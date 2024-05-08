Куда сходить 9 Мая 2024 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы в Минске

В Минске в День Победы 9 Мая проведут более 25 праздничных мероприятий, рассказали в управлении культуры Мингорисполкома.
Проспект Победителей, Дворец спорта
По ее словам, главным местом празднования окажется площадка, расположенная около Дворца спорта. На сцене состоится выступление как известных белорусских артистов, так и коллективов художественной самодеятельности. Концертная программа начнется в 13.00 и продлится до 23.00.
Еще одной локацией, где развернутся праздничные гуляния 9 Мая, станет зеленая зона в районе проспекта Победителей и проспекта Машерова. Данная площадка особо интересна будет семьям с детьми. На ней организуют игры, а также интерактивные развлечения. Кроме того, будет возможность попробовать блюда полевой кухни. К примеру, солдатскую кашу.
Площадка Министерства обороны
Начальник 2-го отдела управления информации Минобороны полковник Александр Кисель уточнил, что на тематических площадках состоятся выставки военной техники, вооружения. Также пройдут концерты и показательные выступления. А еще обещают фотозоны, конкурсы.
Салют на День Победы 2024
Салют в Минске дадут на шести площадках. Вот здесь есть подробное описание локаций, где лучше всего смотреть салют на День Победы 2024 в белорусской столице.
Бесплатное посещение музеев Беларуси 9 Мая в Беларуси
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Праздничные мероприятия 9 Мая пройдут и в каждом из девяти районов Минска. Мы узнали, куда можно сходить на День Победы 2024.
Программа на 9 Мая, Фрунзенский район
Во Фрунзенском районе в парке имени 60-летия Октября 9 Мая с 09.00 до 18.00 состоится праздничная программа «Песни Победы». В пятницу, 10 мая, с 12.00 до 16.00 в парке Уго Чавеса пройдет программа «Беларусь помнит». Планируются конкурсы, спортивные активности, праздничная торговля, полевая кухня, концерты и многое другое.
Программа на 9 Мая, Советский район
В Советском районе в сквере Мулявина с 10.00 до 19.00 пройдет мероприятие «Великая поступь Победы». Планируются выставки военной техники, снаряжения. Будут фотозоны, квесты, а также вальс Победы. А еще состоится концерт и можно будет попробовать солдатской каши.
На площадке Lidbeer Dvor 9 Мая с 15.00 до 23.00 пройдет программа «Салют Победы». Планируется программа с аниматорами, мастер-классами и кинопрограммой для детей.
Программа на 9 Мая, Московский район
В Московском районе в парке имени М. Павлова с 10.00 до 19.00 состоится праздничная программа «Этих дней не смолкнет слава». Для посетителей подготовили танцевальную, спортивную, концертную программы, выступление творческих коллективов, праздничную торговлю, фотозоны, выставку военной и специализированной техники и многое другое.
Программа на 9 Мая, Заводской район
В Заводском районе праздничные мероприятия 9 Мая пройдут на площадке около «Чижовка-Арена». С 10.00 до 22.00 будет проходить праздничная ярмарка. А с 13.00 до 19.00 запланирована концертная программа, фотозоны, детские аттракционы, угощение солдатской кашей и многое другое.
Программа на 9 Мая, Октябрьский район
В Октябрьском районе в парке «Курасовщина» с 13.00 до 18.00 пройдет праздник «Во имя мира на земле!». Планируется концертная программа, мастер-классы, военный полевой лагерь, выставка военной техники, оружия и формы, а также спортивно-патриотическая игра «Боевой рубеж», тематические фотозоны.
Программа на 9 Мая, Партизанский район
В Партизанском районе с 09.00 до 12.30 состоится возложение цветов на площади Победы. В 11.00 состоится открытие остановочного пункта по улице Авангардная, 42, посвященное Герою Советского Союза Константину Заслонову. С 12.00 д0 19.00 пройдут мероприятия в парке имени Максима Горького. Кроме того, праздничная программа запланирована и в парке экстремальных видов спорта, расположенного на улице Столетова, 1.
Программа на 9 Мая, Ленинский район
В Ленинском районе праздничные мероприятия 9 Мая пройдут в Лошицком парке с 10.00 до 18.00. В программе запланировано выступление военного оркестра, спортивные конкурсы. Кроме того, будет работать мобильная музейная экспозиция музея Великой Отечественной войны.
Программа на 9 Мая, Первомайский район
В Первомайском районе с 11.00 до 15.00 праздничная программа ко Дню Победы пройдет на станции Детской железной дороги. В Центральном ботаническом саду состоится программа «Победный май» с 11.00 до 23.00. Проведение районного праздника запланировано на стадионе, расположенном по улице Героев 120-й дивизии, 15. Она пройдет с 12.00 до 18.00. А еще детский праздник с 12.00 до 19.00 пройдет в парке имени Челюскинцев.
Программа на 9 Мая, Центральный район
В Центральном районе праздничные мероприятия пройдут с 13.00 до 23.00 на площадке возле Дворца Спорта. На сцене планируется выступление известных белорусских артистов, а также коллективов художественной самодеятельности. Также пройдет праздничная ярмарка, где можно будет купить сувениры и попробовать широкий ассортимент блюд.