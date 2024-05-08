Куда сходить 9 Мая 2024 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы в Минске

Еще одной локацией, где развернутся праздничные гуляния 9 Мая, станет зеленая зона в районе проспекта Победителей и проспекта Машерова. Данная площадка особо интересна будет семьям с детьми. На ней организуют игры, а также интерактивные развлечения. Кроме того, будет возможность попробовать блюда полевой кухни. К примеру, солдатскую кашу.