Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 8 мая

В Хабаровском крае следователи разбираются в драке, случившейся между подростками. Произошедшее сняли на видео. Там видно, как ребята накинулись на беззащитного парня. Его поливали водой, били, унижали. Жертва дать отпор не могла. Пострадавший живет в поселке Горный, ему 20 лет. У него душевное расстройство. По предварительным данным, все случилось еще в конце апреля.
В Хабаровске с раннего утра 9 мая будут перекрывать улицы из-за парада Победы. Ограничения начнут действовать с пяти часов утра и продлятся до семи, а потом — с 10 до 12 часов. «Комсомольская правда» — Хабаровск" опубликовала подробный список перекрытия движения.
В Хабаровске два подрядчика отказались от контрактов на работы. Их внесли в реестр недобросовестных. Сначала отказ поступил от одной компании, тогда его проекты передали другим. Но и один из того числа тоже заявил о своем нежелании проводить работы.