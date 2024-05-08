Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 8 мая

В Хабаровском крае следователи разбираются в драке, случившейся между подростками. Произошедшее сняли на видео. Там видно, как ребята накинулись на беззащитного парня. Его поливали водой, били, унижали. Жертва дать отпор не могла. Пострадавший живет в поселке Горный, ему 20 лет. У него душевное расстройство. По предварительным данным, все случилось еще в конце апреля.