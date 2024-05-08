Во Владивостоке в гимназии ДВФУ открыли мемориал в честь бывшего ученика, погибшего на СВО

Во Владивостоке на здании гимназии Дальневосточного федерального университета открыли мемориальную доску в честь старшего матроса 155-ой отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Антона Корытова. Герой погиб во время выполнения задач специальной военной операции, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.
Бывший выпускник гимназии ДВФУ участвовал в спецоперации с первых дней ее проведения. Два года назад 8 мая он вместе со своим сослуживцем Романом Силаевым в селе Павловка в ДНР заняли оборону в одном из домов. Бойцы храбро сражались, в неравном бою победили многих врагов и пали смертью храбрых. Посмертно Антона наградили Орденом Мужества.
Теперь о подвиге героя будет напоминать мемориальная доска на здании учреждения, где он учился.
«Всем нам важно не только вносить свой посильный вклад в защиту Родины, поддерживать наших бойцов на передовой письмами и посылками, но и продолжать учиться, чтобы в мирной жизни обеспечить развитие региона и страны», — отметила заместитель проректора по развитию — директор Департамента довузовского образования ДВФУ Виктория Доровская.