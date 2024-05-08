Во Владивостоке в гимназии ДВФУ открыли мемориал в честь бывшего ученика, погибшего на СВО

Бывший выпускник гимназии ДВФУ участвовал в спецоперации с первых дней ее проведения. Два года назад 8 мая он вместе со своим сослуживцем Романом Силаевым в селе Павловка в ДНР заняли оборону в одном из домов. Бойцы храбро сражались, в неравном бою победили многих врагов и пали смертью храбрых. Посмертно Антона наградили Орденом Мужества.