Суд во Владивостоке рассмотрит апелляцию по делу Олега Кана

Ранее, 26 апреля, суд пришел к выводу о виновности Кана в совершении преступления, квалифицируемого по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему отбывание наказания в виде 17 лет в исправительной колонии строгого режима. Константин Трапаидзе, один из защитников Кана, заявил, что его клиент имеет полное право на восстановление своего доброго имени, несмотря на сообщения о его смерти, которые ответчики делали в ходе арбитражного разбирательства по иску Генпрокуратуры.