Суд во Владивостоке рассмотрит апелляцию по делу Олега Кана

Адвокат предпринимателя Олега Кана, известного как «крабовый король», подал апелляционную жалобу на приговор, вынесенный его подзащитному за заказное убийство. Информация об этом была предоставлена ТАСС представителем Приморского краевого суда.
Ранее, 26 апреля, суд пришел к выводу о виновности Кана в совершении преступления, квалифицируемого по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему отбывание наказания в виде 17 лет в исправительной колонии строгого режима. Константин Трапаидзе, один из защитников Кана, заявил, что его клиент имеет полное право на восстановление своего доброго имени, несмотря на сообщения о его смерти, которые ответчики делали в ходе арбитражного разбирательства по иску Генпрокуратуры.
Согласно данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, Кан в 2010 году стал инициатором убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, которого подозревал в попытке покушения на свою жизнь. Кан, считает следствие, спланировал преступление, обратился к неустановленному лицу для его исполнения и нашел соучастника среди жителей Сахалинской области. Пхиденко, следуя указаниям от неизвестного, прибыл в указанное место, где был убит выстрелами из огнестрельного оружия во время нахождения в автомобиле такси.
Кан, скрывшийся от следствия и объявленный в международный розыск, был заочно арестован решением суда. Несмотря на слухи о его кончине, защита не предпринимала попыток добиться прекращения уголовного преследования.