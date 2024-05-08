Рассказываем, какой будет погода в Иркутске 8 мая 2024 года

В переменчивом Приангарье для сибиряков нынче выпал удачный день. Погода в Иркутске 8 мая 2024 обещает не испытывать жителей на прочность, как в области, так и в столице региона, ведь за окном потеплеет до +23 градусов. Об этом рассказывают в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске 8 мая 2024
— Переменная облачность и температура +18…+23 градуса — вот, что можно сказать о погоде в Иркутской области 8 мая 2024. Утром в отдельных районах будет туманно, но в целом существенных осадков не ожидается. При этом, ветер крепчает, его порывы достигнут 15−18 м/с, а при облачной температуре цифры на термометре могут упасть до +8…+13 градусов, — рассказывают синоптики.
При этом погода в Иркутске 8 мая 2024 также порадует теплом. За окном жителей города ожидает сюрприз после недавнего дождя и ветра — температура +18…+20. И хоть небо вновь местами будет затянуто, никаких осадков не ожидается, а ветер не поднимется выше 8−13 м/c.
Важно сказать, что 8 мая в Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная опасность возникновения пожаров в лесах.