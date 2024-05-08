Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, какой будет погода в Иркутске 8 мая 2024 года

До +23 градусов обещает погода в Иркутске 8 мая 2024.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 78% 751 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

В переменчивом Приангарье для сибиряков нынче выпал удачный день. Погода в Иркутске 8 мая 2024 обещает не испытывать жителей на прочность, как в области, так и в столице региона, ведь за окном потеплеет до +23 градусов. Об этом рассказывают в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода в Иркутске 8 мая 2024

— Переменная облачность и температура +18…+23 градуса — вот, что можно сказать о погоде в Иркутской области 8 мая 2024. Утром в отдельных районах будет туманно, но в целом существенных осадков не ожидается. При этом, ветер крепчает, его порывы достигнут 15−18 м/с, а при облачной температуре цифры на термометре могут упасть до +8…+13 градусов, — рассказывают синоптики.

При этом погода в Иркутске 8 мая 2024 также порадует теплом. За окном жителей города ожидает сюрприз после недавнего дождя и ветра — температура +18…+20. И хоть небо вновь местами будет затянуто, никаких осадков не ожидается, а ветер не поднимется выше 8−13 м/c.

Важно сказать, что 8 мая в Иркутской области ожидается высокая и чрезвычайная опасность возникновения пожаров в лесах.