Рассказываем, какой будет погода в Иркутске 8 мая 2024 года

— Переменная облачность и температура +18…+23 градуса — вот, что можно сказать о погоде в Иркутской области 8 мая 2024. Утром в отдельных районах будет туманно, но в целом существенных осадков не ожидается. При этом, ветер крепчает, его порывы достигнут 15−18 м/с, а при облачной температуре цифры на термометре могут упасть до +8…+13 градусов, — рассказывают синоптики.