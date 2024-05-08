Роспотребнадзор не выявил превышения вредных газов после жуткого пожара в Вихоревке

Сотрудники Роспотребнадзора провели повторный отбор проб в Братском районе — в Вихоревке и Братске. Замеры проводятся в связи с пожарами, которые обрушились на район днем 6 мая. Результаты проб показали отсутствие превышения ПДК вредных веществ в воздухе в населенных пунктах, пишет ИА IrkutskMedia.
Напомним, пожар произошел в нескольких садоводствах Братского района 6 мая. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по территории. Спустя некоторое время пожар перекинулся на частный сектор в Вихоревке. Пожары бушевали в садоводствах «Локомотив», «Убские дачи» и «Виктория», кроме этого, горел СНТ «Алюминщик» и дачи на 34 км. В результате произошедшего погибли двое мужчин и пострадала женщина, сгорели и повреждены более 700 строений.
На территории района ввели режим ЧС. Позже также было принято решение о введении режима ЧС регионального характера.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о халатности.