Роспотребнадзор не выявил превышения вредных газов после жуткого пожара в Вихоревке

Напомним, пожар произошел в нескольких садоводствах Братского района 6 мая. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по территории. Спустя некоторое время пожар перекинулся на частный сектор в Вихоревке. Пожары бушевали в садоводствах «Локомотив», «Убские дачи» и «Виктория», кроме этого, горел СНТ «Алюминщик» и дачи на 34 км. В результате произошедшего погибли двое мужчин и пострадала женщина, сгорели и повреждены более 700 строений.