Парад, фестивали и соревнования: программа на майские праздники во Владивостоке

Программа на центральной площади (0+)
Большая дневная и вечерняя программа запланированы на центральной площади города. В 10 часов начнется Парад Победы, а в 11.30 «Боевой листок». Дневная часть концертной программы — это история 1941−1945 годов через призму агитационных рукописных материалов, которые распространялись ограниченными тиражами во время ВОВ. Каждый листок — уникальный документальный материал, который рассказывает о поворотных событиях в нашей истории, быте и подвигах солдат. В это же время на площади будет работать полевая кухня и 10 локальных площадок с аниматорами. На экранах будут транслировать подборки концертных выступлений фронтовых бригад. А с 20.00 начнется программа «Прикоснись сердцем к подвигу», включающая спектакли, музыкальные композиции, премьеры клипов и завершающуюся фейерверком.
Где: Площадь Борцов Революции.
Когда: 9 мая с 10:00.
Праздничная программа «День Победы» (0+)
Мультимедийный исторический парк «Россия-Моя история» проведет праздничную программу, посвященную 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всем пришедшим предложат отведать настоящей солдатской каши, приготовленной по особенному рецепту времен Великой Отечественной войны. Также, праздник не обойдется и без концертной программы. На сцене исторического парка прозвучат патриотические песни, марши и хорошо известные мелодий того времени, в исполнении творческие коллективов города и солистов Приморской краевой филармонии.
Для детей и их родителей проведут бесплатные мастер-классы, в числе которых изготовление окопных свечей и акция «Письмо Героя» от общественного движения Народный фронт.
Особой изюминкой мероприятия станет художественный перфоманс: Сергей Мотофанов — художник современного искусства, создаст тематический арт-объект, посвященной 79-й годовщине Победы, на территории сквера.
В самом мультимедийном центре весь день будут работать бесплатные мультимедийные экспозиции «Подвиг Приморья», «Портрет героя», «14 дней Хасана» и «Даманский 55».
Где: Мультимедийный исторический парк «Россия-Моя история» (ул. Аксаковская, 12).
Когда: 9 мая в 11:00.
Праздничная концертная программа «Победы радостные звуки!» (6+)
В программе филармонии на 9 мая: песни военной поры, патриотические песни современных авторов — А. Новиков «Эх, дороги», «Смуглянка», Н. Богословский «Темная ночь», Б. Мокроусов, «Песня фронтового шофера», А. Аверкин, «На побывку едет молодой моряк», В. Баснер «Махнем не глядя», Б. Окуджава «Десятый наш десантный батальон», Д. Тухманов «День Победы», Е. Птичкин «Песня женщины», М. Таривердиев «Песня о далекой Родине», С. Павлиашвили «Гордая моя Россия», Е. Птичкин «Песня женщины».
Где: Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15).
Когда: 9 мая в 18:00.
Юношеский турнир по теннису (0+)
Во Владивостоке стартовал юношеский турнир по теннису «Кубок “Славда” памяти Юрия Михайловича Серебрякова. Событие состоится уже 28-й раз.
За победу будут сражать 86 спортсменов в возрасте от 9 до 17 лет из городов и районов Дальнего Востока, а также Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Сургута. По итогам соревнований организаторы отметят выдающихся игроков медалями, кубками, дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира. Рефери Первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» стал Вадим Дедков, судья 1-й категории.
Где: теннисный корт на проспекте Красного Знамени, 29.
Когда: 9 мая с 09:00 до 19:00, 10 мая с 09:00 до 17:00.
Праздничные выходные на Приморской сцене (6+)
Традиционно афиша майских выходных на Приморской сцене Мариинского театра насыщена событиями.
На Большой сцене состоится масштабное открытие первого Дальневосточного Пасхального фестиваля — праздничный концерт «Господь — упование мое» (6+), в ознаменование праздника Светлой Пасхи и Победы в Великой Отечественной войне. Гала-концерт пройдёт при участии Симфонического оркестра, Хора и солистов оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра, Сводного хора Владивостокской епархии и Оркестра штаба Тихоокеанского флота России.
Где: Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская ул., 20).
Когда: 9 мая в 18:00.
Средневековый дворик (0+)
«Средневековый дворик» вновь откроет свои двери.
На площадке можно будет поучаствовать в гончарном и швейном мастер-классах, сыграть в исторические настольные игры, увидеть работу кузнеца и обучиться мастерству кузнечного дела, примерить кольчугу и подержать богатырский меч, а также приобрести товары народных умельцев.
Где: Аксаковская 12 ст. 2 (вход со стороны исторического парка «Россия — Моя история»).
Когда: 9 мая с 11.00 до 14.00.
Выходные в галерее (0+)
В Приморской государственной картинной галерее подготовили программу на выходные — экскурсии, мастерские и мастер-классы.
Расписание на 9 мая:
— Экскурсия по выставке «Иван Шишкин» (0+). Ведет заведующий научно-просветительного отдела Юлия Блаженкова.
Где: Алеутская улица, 12 (Главные анфилады).
Когда: в 11:00.
Стоимость: 400−550 ₽
— Экскурсии по выставке «В стране Изумрудного Будды» (6+). Ведет научный сотрудник Юрий Волкогонов.
Где: Алеутская улица, 12 (Парадный зал).
Когда: в 12:00 и в 15:00.
Стоимость: 300−450 ₽
— Экскурсия по выставке «Иван Шишкин». Ведет заведующий научно-просветительного отдела Юлия Блаженкова.
Где: Алеутская улица, 12 (Главные анфилады).
Когда: в 17:30.
Стоимость: 300−450 ₽
Расписание на 10 мая:
— Экскурсии по выставке «Иван Шишкин» (0+). Ведет научный сотрудник Анна Шейкина.
Где: Алеутская улица, 12 (Главные анфилады).
Когда: в 11:00 и в 16:00.
Стоимость: 400−550 ₽
— Экскурсии по выставке «В стране Изумрудного Будды» (6+). Ведет научный сотрудник Елена Клымюк.
Где: Алеутская улица, 12 (Парадный зал).
Когда: в 12:00 и в 15:00.
Стоимость: 300−450 ₽
Расписание на 11 мая:
— Экскурсия по выставке «Иван Шишкин» (6+). Ведет старший научный сотрудник Ольга Батиевская.
Где: Алеутская улица, 12 (Главные анфилады).
Когда: в 11:00.
Стоимость: 400−550 ₽
— Экскурсии по выставкам Анастасии Номар «Страсть огня и металла» и «Ювелирные музы» (6+). Ведет научный сотрудник и куратор Вероника Масленикова.
Где: Алеутская улица, 12 (Аванзал).
Когда: в 12:00 и 15:00
Стоимость: 250−350 ₽
— Экскурсия по выставке «Иван Шишкин» (0+). Ведет старший научный сотрудник Ольга Батиевская.
Где: Алеутская улица, 12 (Главные анфилады).
Когда: в 16:00.
Стоимость: 300−450 ₽
Расписание на 12 мая:
— Мастерская печатника. Мастер-класс по линогравюре в рамках выставки «Иван Шишкин» (6+). Ведет заведующий детским музейным центром Ольга Асаевич.
Где: Алеутская улица, 12 (Главные анфилады).
Когда: в 11:00.
Стоимость: 800 ₽
— Экскурсии по выставке «Иван Шишкин» (0+). Ведет заведующий информационным отделом Полина Шакарова.
Где: Алеутская улица, 12 (Главные анфилады).
Когда: в 11:00 и 16:00.
Стоимость: 400−550 ₽
— Экскурсии по выставке «В стране Изумрудного Будды» (6+). Ведет научный сотрудник Анастасия Вайда.
Где: Алеутская улица, 12 (Парадный зал).
Когда: в 12:00 и 15:00.
Стоимость: 300−450 ₽
— Мастерская печатника. Мастер-класс по линогравюре (6+). Ведет заведующий детским музейным центром Ольга Асаевич.
Где: Алеутская улица, 12 (Главные анфилады).
Когда: в 15:00.
Стоимость: 450−650 ₽
Окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» (0+)
В Год семьи во Владивостоке состоится окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное». На площадке Дальневосточного федерального университета мероприятие соберет около 70 семейных команд из всех регионов ДФО.
К участию в полуфинале приглашены семьи из Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областей и Чукотского автономного округа. Всего в заявочной кампании конкурса приняли участие 28 477 человек из 4 853 семейных команд со всего Дальнего Востока.
В течение трех дней семьям предстоит выполнить целую серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий, в том числе посвященных знанию родных регионов. Участникам нужно продемонстрировать не только свою эрудицию, спортивную подготовку, но и показать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде. Программа конкурса включает не только оценочные испытания, но и образовательную программу: лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, а также спортивные игры и другие активности. 12 мая для участников подготовлена концертная программа, в этот день станут известны фамилии семей-победителей.
Где: Дальневосточный федеральный университет (о. Русский, п. Аякс).
Когда:
Фестиваль «Майские» (12+)
Во Владивостоке пройдет Международный фестиваль уличной культуры «Майские». Два дня будут посвящены музыке, уличной еде, стрит-арту, танцам и спорту. На гастросцене фестиваля пройдут мастер-классы дальневосточной кухни, а проекты локальной еды выйдут на фудкорт с мидиями, гребешками, дальневосточным и азиатским стритфудом.
Стрит-арт программа пройдёт в несколько этапов. Художники из разных регионов Дальнего Востока в течение 2 арт-джемов создадут пять арт-объектов до начала фестиваля на территории вокруг кинотеатра ОКЕАН IMAX, а шестой необычный мобильный объект будет создан в дни мероприятия, и в его создании смогут принять участие гости фестиваля.
Танцевальные джемы пройдут по 6 направлениям: All styles kids (до 14 лет), Танцевальный джем, All styles, Hip-Hop, Breakdance и Lady`s style. Дизайнеры из Владивостока помогут разобраться в современной моде и создать уникальный уличный образ из подержанных вещей, которым подарят вторую жизнь на благотворительном свопе.
Где: Океан IMAX (ул. Набережная, 3).
Когда: 11 и 12 мая с 10:00.
Фото день на форте (0+)
На фотодне вместе с куратором фотоконкурса «Твоё право на крепость», а также фестиваля «Владивостокская крепость» Вячеславом Ивановым, фотографами Жанной Беляевой и Лидией Бекеновой гости смогут порассуждать о том, как архитектура, ландшафт и природа крепости могут стать предметом съёмки, а после — сделать свои фотографии крепости.
Где: Форт Поспелова (о. Русский).
Когда: 11 мая в 16.00.
Стоимость: 50−100 ₽
Книжный своп (16+)
Библиотека № 10 (МБУК «ВЦБС») в субботу проведет весенний книжный своп. Книжный своп — это обмен прочитанными книгами. Каждый желающий может принести свои книги и выбрать в обмен книги, которые кто-то принес.
В этот день с 15: 00 также будут представлены авторские стихотворения и прозы от литературного клуба Приморского регионального отделения «Российского союза писателей». Авторы подготовили свои лучшие произведения, в том числе на тему Великой Отечественной войны.
На протяжении всего времени будет работать интерактивная фотозона.
Где: сквер по ул. Верхнепортовая, 78.
Когда: 11 мая с 13: 00 до 17:00.
Спортивное Ориентирование (0+)
В районе Патрокла во Владивостоке состоится массовое мероприятие «Спортивное Ориентирование». Это будет большое районное соревнование, приуроченное ко дню Великой Победы и году Семьи в России. На каждой точке фиксируется время прибытия команды, время выполнения задания. На выполнение задания дается несколько минут, за выполнение вовремя команда получает балл. Задания — как спортивного свойства, так и логические задачи.
Через каждые 10 минут — старт следующей команды. На карте будет 10−15 точек на улицах Сочинской и Североморской.
Где: Восточный (Североморская 6).
Когда: 11 мая с 12:00.
Цирковой спектакль «Я = Вселенная» (0+)
Заслуженный коллектив Приморского края «Конфетти» представит 12 мая новый цирковой спектакль «Я = Вселенная». Молодые артисты расскажут зрителю захватывающую историю и отправятся из прошлого в будущее. Спектакль наполнен номерами, представленными множеством жанров циркового искусства. Красочные костюмы, удивительные номера, свет — всё в итоге превращается в яркое шоу. Акробаты, жонглёры, воздушные гимнасты, эквилибристы — обладатели высших наград всероссийских и международных конкурсов представляют свой проект «Спектакль в цирке».
Где: Владивостокский цирк (ул. Светланская, 103).
Когда: 12 мая в 16:00.
Стоимость: 500−1500 ₽