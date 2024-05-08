Парад, фестивали и соревнования: программа на майские праздники во Владивостоке

Большая дневная и вечерняя программа запланированы на центральной площади города. В 10 часов начнется Парад Победы, а в 11.30 «Боевой листок». Дневная часть концертной программы — это история 1941−1945 годов через призму агитационных рукописных материалов, которые распространялись ограниченными тиражами во время ВОВ. Каждый листок — уникальный документальный материал, который рассказывает о поворотных событиях в нашей истории, быте и подвигах солдат. В это же время на площади будет работать полевая кухня и 10 локальных площадок с аниматорами. На экранах будут транслировать подборки концертных выступлений фронтовых бригад. А с 20.00 начнется программа «Прикоснись сердцем к подвигу», включающая спектакли, музыкальные композиции, премьеры клипов и завершающуюся фейерверком.