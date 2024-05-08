Крупный ландшафтный пожар ликвидировали в Хабаровском крае

Вновь сотрудники МЧС России реагировали на возгорание сухой травы вблизи с. Голубичное Амурского района, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Второй раз в пожароопасном сезоне 2024 года сотрудники МЧС России реагировали на возгорание сухой растительности вблизи с. Голубичное Амурского района. Днём поступило сообщение об обнаружении ландшафтного пожара. Местность труднодоступная, поэтому для доставки группы из 8 пожарных из Хабаровска был задействован вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.