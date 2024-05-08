День Победы 9 Мая 2024: полная программа праздничных мероприятий в Новосибирске

Праздник придёт во все районы города, отмечается, что всего пройдет около 1,5 тысяч акций, концертов, эстафет, тематических площадок. По традиции в Новосибирске состоится парад Победы и салют.
8 мая 2024 года.
Ленинский район, бульвар Победы: акция «Сад памяти». Планируется высадить кустарники в память о тех, кто стоял на защите Родины в годы Великой Отечественной войны.
Заельцовское кладбище, памятник «Раненый воин»: в 12.00 возложение цветов.
Все мемориалы города: акция «Свеча Памяти». В 22.00 новосибирцы зажгут свечи и отдадут дань памяти Героям.
9 мая 2024 года.
Основные праздничные мероприятия развернутся на площади Ленина. В 10 часов парад военных частей Сибирского гарнизона.
В 10.45 курсанты вынесут большую копию Знамени Победы, знамена Сибирских дивизий, союзных республик, флаг СССР и Флаг Победы, знамя «Новосибирск — Город трудовой доблести».
В 12.30 легкоатлеты примут участие в эстафете, посвящённой маршалу авиации Александру Покрышкину. Маршрут участников: пл. Ленина — Красный проспект (от улицы Ядринцевой до улицы Сибревкома) — пл. Ленина.
В 14 часов жителей и гостей города приглашают на акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!». Встреча в Центральном парке.
С 16 часов День Победы начнут отмечать на Михайловской набережной. Для зрителей приготовили яркую программу «Новосибирск — Город трудовой доблести».
Всенародное шествие «Бессмертного полка» вновь перешло в онлайн-пространство. На экране стелы «Город трудовой доблести» покажут портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Посмотреть также можно будет на сайте «Бессмертный полк» и на телеэкранах.
Салют на пл. Ленина отменили по соображениям безопасности. Запуск фейерверка на Михайловской набережной начнётся в 21.50 и продлится ровно 10 минут.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске опубликовали программу празднования в парках Дня Победы.