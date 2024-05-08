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На Южный Урал прибудут мощи Сергия Радонежского

В Челябинской митрополии сообщили, какие христианские святыни ожидают в регионе в ближайшее время.

Источник: Вечерний Челябинск

Частичка мощей преподобного Сергия Радонежского будет привезена в южноуральский город Троицк в июне во время праздника Святой Троицы. В этот день в этом городе, стоящем на самой границе России с Казахстаном, отмечают не только этот христианский праздник, но и день рождения города. Основан он был в 1743 году. Святые же мощи Сергия Радонежского православный мир обрел шестьсот лет назад.

Но не только эту святыню ожидают челябинские православные в ближайшее время. Так в мае в Челябинск должны прибыть святые мощи преподобного Макария, апостола Алтая. Кроме того в настоящий момент ищется решение для доставки в Челябинскую область мощей Матроны Московской.

религии