На Южный Урал прибудут мощи Сергия Радонежского

Частичка мощей преподобного Сергия Радонежского будет привезена в южноуральский город Троицк в июне во время праздника Святой Троицы. В этот день в этом городе, стоящем на самой границе России с Казахстаном, отмечают не только этот христианский праздник, но и день рождения города. Основан он был в 1743 году. Святые же мощи Сергия Радонежского православный мир обрел шестьсот лет назад.