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Фермерская ярмарка в Хабаровске на «майских» будет работать два дня

Продукты местных производителей можно купить в субботу и воскресенье.

Источник: Минсельхоз Хабаровского края

В предстоящие четыре выходных дня с 9 по 12 мая в Хабаровске ярмарка местных сельхозпроизводителей возле арены «Ерофей» будет работать только в субботу и воскресенье. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональный минсельхоз.
Как уточнили в ведомстве, каких-то отдельных тематических мероприятий в эти дни не планируется.

Посетителям традиционно предложат приобрести овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также молочную, мясную и рыбную продукцию, напитки. В субботу ярмарка пройдет в пятый раз с момента открытия в этом сезоне.

— За четыре дня работы ярмарки выходного дня наши фермеры реализовали уже более полутора тонн товаров собственного производства на общую сумму почти 400 тыс рублей, — сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алена Селезнева. Ярмарка работает возле зоны фуд-корта у арены «Ерофей» с 8:00 до 15:00, в ней принимают участие более 40 представителей фермерских подворий южных районов Хабаровского края. В пик сезона планируется расширить торговую площадку до 90 торговых мест.

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