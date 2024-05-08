Фермерская ярмарка в Хабаровске на «майских» будет работать два дня

В предстоящие четыре выходных дня с 9 по 12 мая в Хабаровске ярмарка местных сельхозпроизводителей возле арены «Ерофей» будет работать только в субботу и воскресенье. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональный минсельхоз.

Как уточнили в ведомстве, каких-то отдельных тематических мероприятий в эти дни не планируется.



Посетителям традиционно предложат приобрести овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также молочную, мясную и рыбную продукцию, напитки. В субботу ярмарка пройдет в пятый раз с момента открытия в этом сезоне.