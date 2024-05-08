Поддерживал льготы, открывал новые рынки: известный рыбопромышленник Дальнего Востока ушел из жизни

На 72-м году жизни скончался бывший гендиректор «Русского краба». Пост главы он занимал с 2020 года, сообщает «КП — Дальний Восток» со ссылкой на сайт компании.
Александр Анатольевич имеет 55 лет общего трудового стажа. С 26 лет он стал старшим ревизором Главснаба Минсвязи. В 1986 году за ответственный и результативный труд его наградили орденом «Знак Почета».
Он возглавлял первый завод «Роснано», руководил предприятиями и проектами в строительной, нефтегазовой и других сферах. Его труд отмечен наградами Министерства связи и Федерального агентства по рыболовству, а также званием «Ветеран труда».
«Александр Анатольевич был человеком очень открытым, жизнелюбивым и обаятельным. В его лице каждый из нас потерял дорогого человека», — прокомментировали в ГК «Русский Краб».
«Александр Анатольевич был сильным и ярким человеком, руководителем со структурным подходом, всегда принимавшим взвешенные решения. Он жил интересами отрасли и многое сделал для развития отечественного промысла», — сказал президент Ассоциации совладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.
Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Александра Анатольевича.