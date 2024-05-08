Поддерживал льготы, открывал новые рынки: известный рыбопромышленник Дальнего Востока ушел из жизни

Александр Анатольевич имеет 55 лет общего трудового стажа. С 26 лет он стал старшим ревизором Главснаба Минсвязи. В 1986 году за ответственный и результативный труд его наградили орденом «Знак Почета».

Он возглавлял первый завод « Роснано », руководил предприятиями и проектами в строительной, нефтегазовой и других сферах. Его труд отмечен наградами Министерства связи и Федерального агентства по рыболовству, а также званием «Ветеран труда».

«Александр Анатольевич был человеком очень открытым, жизнелюбивым и обаятельным. В его лице каждый из нас потерял дорогого человека», — прокомментировали в ГК «Русский Краб».

В компании «Комсомолке» подчеркнули, что благодаря этому человеку были открыты новые рынки — в настоящее время продукция компании представлена в России, Китае, Японии, Южной Корее, Индонезии, Вьетнаме, Австралии, Сингапуре, Мексике, странах Ближнего Востока, до 2022 года была представлена в США и странах ЕС. Президентом РФ Владимиром Путиным было поддержано предложение Сапожникова, которое он озвучил в ходе их беседы в январе 2024 года на встрече президента с предпринимателями ДФО. Тогда Правительству было поручено проработать расширение перечня рыбной продукции, на которую распространяются льготные тарифы при доставке из Владивостока в центральную часть России.